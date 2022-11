Calcio, Serie D: in trasferta il Breno batte 2-1 il Ciserano

Alzano Lombardo (Bergamo) – Il Breno rialza la testa dopo le sconfitte delle ultime settimane. In trasferta, contro il Virtus Ciserano i granata disputano una gara gagliarda, passano in vantaggio con Righetti al 7′ minuto, vanno vicini al raddoppio e al 35′ la squadra di casa pareggia con Visca rdi. Il Breno reagisce al forcing della Virtus Ciserano e al 9′ del secondo tempo con un rigore trasformato da Confalonieri torna in vantaggio. Nei minuti finali la formazione di casa va vicino al pareggio in tre occasioni. Il Breno (foto © US Breno) porta a casa tre punti importanti che danno morale. Sabato prossimo il derby al Tassara contro il Franciacorta.

IL TABELLINO

VIRTUS CISERANO -BRENO 1-2 (7’ Righetti (B), 35’ Viscardi (V), 9’ st Confalonieri (B)

VIRTUS CISERANO (4-2-3-1): Cavalieri, Moioli, Donati Sarti (31’ st Belloli), Cazzola (C), Gritti, Nessi (36’ st Tarasco), Careccia (25’ st Vitali), Jaouhari, Caraffa, Panatti (25’ st Pellegrini), Viscardi. A disp. Bissa, Mosconi, Monti, Manzi, Palazzi. Allenatore Del Prato.

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Boafo, Brancato, Tagliani (C), Turano (1’ st Costanzo); Nolaschi, Mondini, Boldini, Tomaselli (28’ st Sampietro); Righetti, Confalonieri (35’ st Pelamatti). A disp. Raimondi, Carminati, Wojdyla, Cristini, Bresciani, Nappello, Pelamatti. Allenatore Soave.