Calcio, Serie D: il Breno pareggia 2-2 con il Ciserano

domenica, 19 dicembre 2021

Ciserano – Nella trasferta in terra bergamasca i granata pareggiano 2-2 contro il Ciserano. La formazione allenata da mister Tacchinardi è stata in vantaggio per ben due volte ed è stata raggiunta in entrambe le occasioni. Al 9′ il Breno passa in vantaggio con Tanghetti (nella foto © US Breno). al 20′ i bergamaschi pareggiano con Confalonieri. Al 33′ nuovo vantaggio dei granata con Mauri, ma nella ripresa – al 26′ – il pareggio di Bardelloni su rigore per i padroni di casa.

Mercoledì l’ultima prima della sosta: il derby con il Franciacorta al Tassara.

IL TABELLINO

VIRTUS CISERANO-BRENO 2-2 (9’ Tanghetti (B), 20’ Confalonieri (V), 33’ Mauri (B), 26’ st rig. Bardelloni (V)

VIRTUS CISERANO (4-3-3): Colleoni Matteo (c), Moioli, Tonoli, Selvatico (29’ st Aranotu), Gerevini, Nessi, Careccia, Madonna (9’ st Russo), Bardelloni, Confalonieri (38’ st Muchetti), Ambrosini (16’ st Belloli). A disp. Colleoni Mauro, Monti, Pozzoni, Jaouhari, Orfanos. All. Del Prato.

BRENO (4-3-3): Tota, Nidour, Boldini, Tagliani (c) (9’ st Carminati), Mauri, Melchiori, Triglia (35’ st Pelamatti), Wojdyla (11’ st Cristini), Brancato, Nolaschi, Tanghetti (29’ st Mondini). disp. Serio, Gasperoni, Negretti, Goglino, Cavallari. All. Tacchinardi.

ARBITRO: Zammarchi di Cesena.

AMMONITI: Boldini (B), Mauri (B), Nolaschi (B), Condalonieri (V), Gerevini (V), Bardelloni (V).

RECUPERI: 2′ e 4′.