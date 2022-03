Calcio, Serie D: il Breno beffato nel finale dalla Casatese

domenica, 13 marzo 2022

Casatenovo – Sconfitta in Brianza per il Breno. Nella 28esima edizione di Serie D, la Casatese vince di 2-1 sul Breno, grazie al gol al 90′ di Pontiggia, una beffa per i granata che dopo aver pareggiato al 28′ del secondo tempo avevano cercato anche la rete della vittoria. Prima frazione sottotono per i granata, con la Casatese che passa in vantaggio con un gran destro all’incrocio di Mecca al 29′, mentre nella ripresa il Breno, dopo aver pareggiato con Tanghetti (foto © Us Breno) ha puntato al successo. Nel finale di gara Pontiggia ha siglato il gol vittoria per i brianzoli. Domenica prossima la gare di recupero con il Breno sul campo del Villa Valle.

IL TABELLINO

CASATESE – BRENO 2-1 (29’ Mecca (C), 28’ st Tanghetti (B) 45’ st Pontiggia (C)

CASATESE (3-4-1-2): Pirola, Corna (7’ st Fusi), Perego Matteo (43’ st Pontiggia), Morganti, Menegazzo, Ghilardi, Mecca, De Angelis, Isella (c) (48’ st Morlandi), Recino (17’ st Sassella), Rizzo (37’ st Riva). A disposizione Ferrara, Llamas, Greco, Ruscelli. Allenatore Mazzoleni.

BRENO (4-3-1-2): Lollio, Wojdyla (21’ st Lonati), Perez, Tagliani (c), Ndiour, Brancato (9’ st Mondini), Sampietro, Nolaschi (36’ st Cicciù), Melchiori (31’ st Boldini), Mauri, Triglia (26’ st Tanghetti). A disposizione Serio, Pelamatti, Gasperoni, Negretti. Allenatore Tacchinardi.

ARBITRO: Lipizer di Verona.

AMMONITI: Wojdyla (B), Brancato (B), Tanghetti (B), De Angelis (C), Menegazzo (C), Recino (C), Corna (C), Perego (C), Morganti (C), Fusi (C).