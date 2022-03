Serie D: il Breno batte 1-0 l’Olginatese. Tabellino

domenica, 6 marzo 2022

Breno – Nella 27esima giornata del Campionato di serie D il Breno torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Il successo dei granata tra le mura amiche dello stadio “Tassara”, grazie alla rete di Tagliani al 26′ che su assist di Pelamatti realizza la rete che consente al Breno di superare la formazione Brianza Olginatese. Durante la gara, molto combattuta, ci sono state due espulsioni: al 64’ Tarasco (Brianza Olginatese) per doppia ammonizione e al 74’ Cristini (Breno) per doppia ammonizione. Un risultato importante per i granata (in azione nella foto © Us Breno) che sperano ancora nei playoff. La prossima gara sarà in trasferta, contro la Casatese.

IL TABELLINO

BRENO-OLGINATESE 1-0 (26’ Tagliani Bre)

BRENO: Serio (c), Nolaschi (17’ st Ndiour), Tagliani, Perez, Mondini, Melchiori (17’ st Goglino), Triglia (33’ st Tanghetti), Brancato, Pelamatti (39’ st Cicciù), Cristini, Sampietro. A disp. Lollio, Gasperoni, Wojdyla, Lonati, Negretti. Allenatore Tacchinardi.

OLGINATESE: Colnago, Fischetti (42’ st Brini), Tarasco, Cavagna, Redaelli, Viganò, Belingheri (35’ st Bernacchi), Panzetta (c), Momente (24’ st Crema), Caraffa, Ekuban. A disp. Colombo, Citterio, Rada,

Speziale, Duguet, Ruggeri. All. Moncalvo.

ARBITRO: Moncalvo di Collegno.

AMMONITI: Cavagna (Bri), Redaelli (Bri).

ESPULSI: al 64′ Tarasco per doppia ammonizione, al 74’ st Cristini per doppia ammonizione.