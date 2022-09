Calcio, Serie D: Breno sconfitto in terra Varesina

domenica, 11 settembre 2022

Venegono Superiore (Varese) – Prima sconfitta stagionale per il Breno, sul campo della Varesina perde 3-1. Dopo il vantaggio inizale dei padroni di casa, il pareggio dei granata (nella foto ©Us Breno) che nel secondo tempo hanno subito la reazione degli avversari che hanno fatto loro l’intera posta. Le reti: Ekuban per la Varesina al 4′, Triglia, prima dell’intervallo, ristabilisce la parità e nella ripresa, Bernardi al 32′ ha trovato il gol del 2-1. Nel finale, il tris di Sali. Domenica prossima il Breno in casa affronterà il Chievo Sona.

Tabellino

VARESINA- BRENO 3-1 ( 4’ Ekuban (V), 42’ Triglia (B), 32’ st Bernardi (V), 49’ st Sali (V)

VARESINA (4-3-3): Spadavecchia, Pozzi (34’ st Lucentini), Bernardi, Gasparri (36’ st Malvestio), Poesio (C), Orellana (34’ st Sali), Ekuban (41’ st Kate), Gregov, Schieppati, Grieco, Donizzetti (20’ st Clerici). A disp. Baglieri, Biaggi, Pino, Carrino. All. Spilli.

BRENO (4-3-1-2): Ansaldi; Boafo (25’ st Cristini), Brancato, Carminati, Nolaschi; Boldini, Sampietro (36’ st Tomaselli) Turano; Nappello (36’ st Confalonieri); Triglia (C) (30’ st Pelamatti), Righetti (16’ st Mondini). A disp. Raimondi, Fredrich, Costanzo, Wojdyla. All. Soave.

ARBITRO: Massari di Torino.

AMMONITI: Bernardi (V), Schieppati (V), Brancato (B).