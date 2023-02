Calcio, serie D: Breno sconfitto in casa dall’Arconatese

domenica, 5 febbraio 2023

Breno (Brescia) – Altra sconfitta per il Breno. Una gara avvincente al Tassara di Breno (Brescia), con il Breno in svantaggio al 20′ per il rigore trasformato da Chessa, poi i granata Arma e Boldini – a cavallo tra primo e secondo tempo – ribaltano la gara, poi l’autorete di Medici e la rete di Ferrandino che fissa il risultato sul 3-2 per gli ospiti dell’Arconatese. Il Breno recrimina per un gol annullato a Triglia ed un rigore non concesso. Domenica prossima trasferta sul campo del Villa Valle ( azione di gioco dei granata © US Breno).

IL TABELLINO

BRENO – ARCONATESE 2-3 (1-1) 20’ rig. Chessa (A), 43’ Arma (B), 2’ st Boldini (B), 4’ st Medici (A), 11’ st Ferrandino (A).

BRENO (3-5-2): Ansaldi; Brancato (46’ st Otele), Baschirotto, Turano; Boafo (32’ st Cristini), Boldini (32’ st Tomaselli), Sampietro, Mondini (18’ st Confalonieri), Nolaschi (41’ Pelamatti); Arma, Triglia (C). A disp. Lollio, Bresciani, Costanzo, Carminati. All. Soave.

ARCONATESE (3-5-2): Cordaro, Robbiati, Medici, Cavagna (38’ st Vecchierelli), Luoni (C), Ientile, Chessa, Menegazzo, Ferrandino 39’ st Silvano), Ronzoni, Marcone. A disp. Rago, Sacchini, Albini, Malinverno, Ferla, Minaj, Rondanini. All. Livieri.

ARBITRO: Leorsini di Terni.

ASSISTENTI: Bertaina di Bra e Pizzonia di Bra.

ESPULSO: al 46’ st Pelamatti (B) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Ansaldi (B), Turano (B), Cavagna (A), Luoni (A).