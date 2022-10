Calcio, Serie D: Breno sconfitto in casa dal Villa Valle

Breno (Brescia) – Sprofonda il Breno che non riesce più a vincere è ultimo in classifica del girone B di serie D, con soli due punti, al pari della Caronnese e adesso mister Soave è in discussione. In sei partite di campionato il Breno ha raccolto due pareggi e quattro sconfitte, l’ultima nel pomeriggio contro il Villa Valle.

Oggi al Tassara i granata (foto © Us Breno) erano passati in vantaggio al 25′ con una rete di Bresciani, sono stati raggiunti al 41′ con la rete di Martini e nel secondo tempo – al 30′ – la formazione bergamasca è passata in vantaggio con Seck. Al termine della gara delusione da parte dei tifosi per i risultati della squadra che, nonostante le discrete prestazioni, non riesce a raccogliere punti. Serve una svolta per il Breno, partendo dalla prossima gara, in trasferta contro il Città di Varese.

TABELLINO

BRENO-VILLA VALLE 1-2 (1-1) (25’ Bresciani (B), 41’ Martini (V), 30’ st Seck (V)

BRENO (3-4-1-2): Ansaldi; Carminati (36’ st Brancato), Tagliani (C), Turano; Boldini (31’ st Righetti), Mondini, Sampietro, Cristini (31’ st Antonioni); Bresciani; Confalonieri (39’ st Nolaschi), Nappello (21’ st Pelamatti). A disp. Raimondi, Wojdyla, Costanzo, Tomaselli. All. Soave.

VILLA VALLE (3-4-1-2): Rota, Melseaux (17’ st Governatori), Guidelli (49’ st Mehic), Lleshaj, Sanseverino (C) (17’ st Perrotti), Colferai (42’ st Danesi), Martini, Seck, Paris, Castelli (34’ st Fattori), Delcarro. A disp. Prandini, Vitali, Torri, Gualdi. All. Mangone.