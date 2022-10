Calcio, Serie D: a Ponte San Pietro altra sconfitta del Breno

domenica, 30 ottobre 2022

Ponte San Pietro (Bergamo ) – Altra sconfitta del Breno, che perde 2-0 a Ponte di San Pietro (Bergamo). I granata di mister Soave in nove gare del campionato di serie D non hanno mai vinto, solo tre pareggi e sono ultimi in classifica (nella foto © Us Breno azione di gioco).

Di questo passo la formazione granata è destinata a retrocedere. E la società sta riflettendo sul futuro, per salvare la stagione partita nel peggior modo. La formazione orobica è passata in vantaggio su rigore al 5′ del secondo tempo: Santi viene atterrato da Turano e Capelli dal dischetto realizza l’1-0. Il raddoppio in contropiede al 39′ del secondo tempo con rete di Ardenghi. Mercoledì prossimo il 32esimo di finale di Coppa Italia con il Breno impegnato ad Adro, contro il Franciacorta.

IL TABELLINO

PONTE SAN PIETRO-BRENO 2-0 0-0 (5’ st rig. Capelli, 39’ st Ardenghi).

PONTE SAN PIETRO (4-3-3): Mangiapoco, Baggi, Kritta (29’ Salvi), Selvatico (23’ st Greco), Picozzi, Messina, Valli (24’ st Ardenghi), Bertoli (36’ st Bonanomi), Santi (30’ st Cerini), Ferreira Pinto (C), Capelli. A disp. Salvataggio, Albani, Rota, Gualdi. All. Patrini.

BRENO (3-5-2): Ansaldi; Turano, Tagliani (C), Carminati (12’ st Righetti); Nolaschi (22’ st Fredrich), Boldini, Sampietro, Mondini (21’ st Tomaselli), Cristini (26’ st Boafo); Confalonieri (32’ st Pelamatti). A disp. Raimondi, Wojdyla, Costanzo, Bresciani, Righetti. All. Soave.

ARBITRO: Maresca di Napoli

AMMONITI: Kritta (P), Ardenghi (P), Messina (P), Boldini (B).