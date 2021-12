Calcio, Serie C: Renate batte FeralpiSalò, pari tra Lecco e Pro Sesto

sabato, 18 dicembre 2021

Salò – Calcio, Serie C: la capolista Fc Sudtirol ferma per pandemia, ma solo il Renate si avvicina e superando il Feralpisalò aggancia il Padova che pareggia in trasferta contro la Virtus Verona. In zona play off il Lecco pareggia con l’ultima della classe, la Pro Sesto, che al Rigamonti ha sfiorato nei minuti finali il gol della vittoria.

RENATE -FERALPISALO’ – Si interrompe dopo 14 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 5 pareggi) la striscia positiva dei Leoni del garda. Che perdono con il Renate 1-0 con un gol subìto al primo vero affondo dei padroni di casa. Gara fisica, ma anche sfortunata con almeno due nette occasioni da gol per i verdeblù ed un una rete annullata in pieno recupero per un fuorigioco che lascia molti dubbi.

IL TABELLINO

Renate-Feralpisalò 1-0 (49’ Maistrello – Re)

RENATE (4-3-1-2): Drago; Anghileri, Silva, Tedeschi, Ermacola; Baldassin (25’st Marano), Ranieri (45’st Esposito G.), Celeghin; Galuppini (45’st Morachioli); Chakir (25’st Ferrini), Maistrello (34’st Rossetti). A disposizione: Moleri, Albertoni, Antonio Esposito, Cugola, Merletti, Sala, Sarli. Allenatore: Cevoli.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Salines, Damonte, Bacchetti, Brogni (37’st Guerra); Hergheligiu, Carraro (14’st Spagnoli), Balestrero (34’st Corrado); Di Molfetta (14’st Guidetti); Luppi (34’st Corradi), Miracoli. A disposizione: Porro, Venturelli, Cristini, Verzelletti, Zanini, Gualandris. Allenatore: Vecchi.

AMMONITI: Silva (Re), Tedeschi (Re), Luppi (F), Damonte (F), Salines (F), Vecchi (F), Miracoli (F)

LECCO- PRO SESTO – E’ finito sul risultato di 0-0 il derby lombardo tra due compagini che si sono equivalse durante la gara, con un finale più a favore degli ospiti che in un paio di occasioni, tra l’85’ e il 92′ hanno sfiorato il gol. Le due formazioni non sono andate oltre il risultato il pari e hanno così aggiunto un punticino alla propria classifica. Alla luce del pareggio odierno i padroni di casa prolungano la striscia di risultati utili consecutivi.

IL TABELLINO

LECCO-PRO SESTO 0-0

LECCO (4-4-2) Pissardo; Celjak, Merli Sala, Battistini, Sparandeo (19′ st Tordini); Giudici, Masini, Kraja, Zambataro; Iocolano (40′ st Lakti), Petrovic (15′ st Ganz). A disp. Ndiaye, Ciancio, Lora, Enrici, Galli, Marzorati, Morosini, Purro, Reda). All. Malgrati (assente De Paola, positivo al Covid).

PRO SESTO (4-4-2): Del Frate; Mazzarani, Maldini, Marzupio (33′ st Gualdi), Della Giovanna; Gattoni, Brentan Ghezzi (14′ st Capelli), Scapuzzi; Grandi (18′ st Buongiorno), Capogna.A disp. Bagheria, Serra, Lucarelli, Motta, Ferrero. All.Bancheri.

ARBITRO Frascaro di Firenze

NOTE: spettatori 788. Ammoniti: Grandi (Ps), Marzupi (PS), Capelli (Ps)

FC SUDTIROL fermato dalla pandemia

Dopo i primi positivi, riscontrati la scorsa settimana prima della sfida contro il Padova, sono ora 9 i casi. Dopo i tamponi di controllo del gruppo squadra dell’Fc Sudtirol, ora tutto il team è in quarantena domiciliare dopo le disposizioni dell’Azienda sanitaria altoatesina e la squadra tornerà in campo nel 2022.

L’intero gruppo squadra rimarrà in quarantena domiciliare fino al 22 dicembre e i match di campionato contro la Triestina e la Virtus Verona sono stati così posticipati rispettivamente a mercoledì 26 gennaio (alle 18) e mercoledì 2 febbraio (sempre alle 18). Per quanto riguarda la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia di serie C contro la Fidelis Andria, dopo il rinvio la Lega Pro ha fissato la data del recupero per il 12 gennaio alle 16.

Tutti i componenti del gruppo squadra si sottoporranno lunedì ad un ulteriore giro di tamponi, probabilmente per verificare la possibilità di un ritorno a casa dei negativi per Natale.