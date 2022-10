Calcio, serie B: l’FC Südtirol batte il Parma 1-0

sabato, 22 ottobre 2022

Bolzano – Successo dell‘FC Südtirol, allo stadio Druso batte il Parma grazie alla rete di Nicolussi Caviglia al 29′ del primo tempo. Nella decima giornata del campionato di serie B, l’FC Südtirol compie un’altra prodezza battendo la formazione emiliana, proseguendo la striscia positiva. La formazione guidata da mister Bisoli in panchina con sette risultati utili di fila: cinque successi (tre esterni) e due pareggi.

La gara col Parma si sblocca al 29’ grazie ad una prodezza di Nicolussi Caviglia (foto © FC Südtirol). Il centrocampista intercetta la palla su rinvio della difesa parmense, controlla, si smarca e da poco oltre il limite fa partire un destro con palla che si insacca all’incrocio dei pali alla destra di Chichizola vanamente proteso in tuffo: 1-0. Nella ripresa i biancorossi contengono senza eccessivi problemi e agiscono di rimessa. Parma in dieci dal 33’ della ripresa in seguito all’espulsione di Oosterwolde per doppia ammonizione. Un successo meritato che rilancia la formazione di Bisoli nei quartieri alti della classifica.

Sabato prossimo 29 ottobre, nell’undicesima giornata del girone d’andata, l’FC Südtirol sarà impegnato nella sesta gara esterna. Sul terreno dello stadio Mazza di Ferrara, ospite della Spal

IL TABELLINO

FC SÜDTIROL -PARMA 1-0 (1-0) 29’ Nicolussi Caviglia (FCS)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra (36’ st Davi), Masiello, Zaro, D’Orazio (27’ pt Rover; 18’ st Curto); De Col, Nicolussi Caviglia, Tait (36’ st Casiraghi), Belardinelli (18’ st Schiavone); Mazzocchi, Odogwu. A disposizione: Iacobucci, Vinetot, Crociata, Pompetti, Siega, Capone, Carretta. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Oosterwolde, Valenti, Osorio, Del Prato; Sohm (1’ st Bonny), Juric (36’ st Hainaut); Ansaldi (17’ st Charpentier), Vazquez, Benedyczak (1’ st Tutino); Inglese (25’ st Estevez).A disposizione: Corvi, Borriello, Balog, Coulibaly, Circati, Buayi-Kiala, Sits.Allenatore: Fabio Pecchia

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

ASSISTENTI: Mauro Galetto di Rovigo e Gaetano Massara di Reggio Calabria

Note: nel primo tempo cielo coperto, pioggia fino a poco prima dell’inizio; nella ripresa cielo sereno; temperatura attorno ai 15°, campo in buone condizioni. Spalti gremiti in ogni ordine di posti. Ammoniti: 5’ pt D’Orazio (FCS), 13’ Vazquez (P), Oosterwolde (P), 21’ st Berra (FCS).Espulso: 33’ st Oosterwolde (P) per somma di ammonizioni. Angoli: 0-11 (0-6). Recupero: 2’+ 4’.