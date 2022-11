Calcio, Serie B: le sfide Südtirol-Cagliari e Brescia-Ascoli finoscono in pareggio

sabato, 5 novembre 2022

Bolzano – Nella dodicesima giornata del campionato di Serie B, l’FC Südtirol aggunta il pareggio nel recupero: la sfida con il blasonato Cagliari finisce 2-2. Allo stadio di Bolzano è stata una gara avvincente, con i padroni di casa che passano in vantaggio con Odogwu 7’ con un bellissimo colpo di testa, Cagliari reagisce, si fa pericoloso e al 39’ con un gol in mischia di Lapadula pareggia.

Nel secondo tempo il Cagliari si fa pericoloso in più occasioni, ma anche il Südtirol ha avuto le occasioni per passare in vantaggio e al 74′ il Cagliari passa su calcio di rigore con Nicolas. Il finale vede i padroni di casa all’arrembaggio e al 94‘ pareggiano con Odogwu. Una doppietta per l’attaccante dell’FC Südtirol e un pareggio meritato per la formazione guidata da mister Pierpaolo Bisoli che è in serie positiva da nove turni, con ben 19 punti conquistati.

BRESCIA-ASCOLI – Finisce 1-1 la sfida al Rigamonti tra Brescia e Ascoli. La formazione di mister Clotet, in vantaggio al 9′ del secondo tempo grazie ad Ayè, si è fatta raggiungere al 93′ da Botteghin che di testa pareggia, Finisce 1-1.