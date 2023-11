Calcio, Serie C: Erik Gerbi (Lumezzane) nominato “Miglior esordiente”

giovedì, 2 novembre 2023

Lumezzane (Brescia) – Erik Gerbi è stato nominato “Miglior giocatore esordiente” del girone A conquistando così il premio Italian Sport Awards all’interno della categoria Serie C – Best Awards – stagione 2022/2023. La punta rossoblù ritirerà il premio nel corso del Gran Gala del calcio italiano previsto il 21 novembre a Salerno.

“Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio e che voglio condividere con i miei compagni e lo staff – le parole dell’attaccante – L’importanza di avvertire la fiducia dell’ambiente e di una società che non ha paura di dare spazio e tempo ai giovani è determinate per potersi esprimere e dare il proprio contributo senza pressioni negative”.

“Un premio individuale – commenta il presidente Andrea Caracciolo – nasce sempre dal lavoro di una squadra unita in cui i singoli possono trovare il giusto ambiente per esprimersi al meglio. Erik ha grandi potenzialità e margini di miglioramento, in questo avvio inizio di stagione sta migliorando ed imparando ad unire il lavoro sporco per i compagni e la freddezza sotto porta supportato dal lavoro della squadra, il premio è un giusto riconoscimento a questi primi mesi di lavoro, ma deve essere per lui lo sprone a crescere e fare ancora meglio nel corso del campionato”.