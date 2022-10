Calcio, Coppa Italia Serie C: Yeboah punisce il Trento, passa il Mantova

mercoledì, 5 ottobre 2022

Mantova – Eliminazione amara per il Trento, che esce dalla Coppa Italia: il Mantova segna nel finale con Yeboah e s’impone per 1 a 0 nella sfida unica valevole per il primo turno della manifestazione. I gialloblu torneranno in campo domenica per la settima giornata d’andata di campionato, quando al “Briamasco” arriverà il Renate (calcio d’inizio alle ore 14.30). Foto di Carmelo Ossanna.

Tabellino

MANTOVA – TRENTO 1-0 (0-0)

MANTOVA (4-4-2): Tosi; Pinton (24’st Silvestro), Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Fontana (33’st Messori), Gerbaudo (13’st Pierobon), Ejjaki, Cozzari (13’st De Francesco); Yeboah, Paudice (24’st Guccione). A disposizione: Chiorra, Malaguti, Iotti, Procaccio, Ingegneri, Mensah, Faina. Allenatore: Nicola Corrent.

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Galazzini (1’st Fabbri – 43’st Matteucci), Ferri, Garcia Tena, Semprini; Damian, Mihai, Ruffo Luci (1’st Osuji); Belcastro (38’st Ballarini); Brighenti, Ianesi. A disposizione: Tommasi, Zandonatti. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

ARBITRO: Gandino di Alessandria (Assistenti: Nana Tchato di Aprilia e Colaianni di Bari. IV Ufficiale: Poli di Verona).

RETE: 39’st Yeboah (M).

NOTE: giornata calda e soleggiata. Campo in buone condizioni. Spettatori 150 circa. Ammoniti Ejjaki (M), Osuji (T), Semprini (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 7 a 3 per il Mantova. Recupero 1’ + 6’.