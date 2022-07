Calcio, Coppa Italia: FeralpiSalò corsara, Sudtirol ko

sabato, 30 luglio 2022

Bolzano – Esordio positivo per i Leoni del Garda. Vincono 3-1 contro il Südtirol (doppietta di Siligardi e rete di Cernigoi) e volano a Udine. Si è giocato allo Stadio Druso di Bolzano il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa contro il Südtirol. Fischio d’inizio alle ore 18, la partita è iniziata con alti ritmi da entrambe le parti.

Nel primo tempo è una Feralpisalò che si dimostra fin da subito attenta, con un gioco pulito e propositivo. Al 3’ è subito Balestrero che tenta il gol su colpo di testa da calcio d’angolo che finisce largo. Al 19’ ci pensa Pizzignacco a mantenere il risultato sullo 0-0 con una grande parata in spaccata su tiro di Rover. Al 28’ Guerra, in contropiede, apre per Cernigoi che non arriva sulla palla che finisce tra le braccia del portiere. La Feralpisalò c’è. Al 33’ Siligardi controlla bene la palla al limite, si libera di un uomo e di sinistro batte Poluzzi. Verdeblù avanti 1-0.

Nella ripresa i Leoni del Garda partono a mille e al 4’ Siligardi segna il raddoppio. Vantaggio di due reti a zero. Dopo pochi minuti, al 7’ Guerra confeziona un perfetto assist per Cenigoi che deposita la palla in rete. 3-0. Al 11’ il Südtirol rientra in partita con il gol di Voltan. Il match prende una piega favorevole per i gardesani che per il tempo rimanente passano in gestione del match. Occasioni favorevoli per entrambe le squadre ma il punteggio rimane invariato. La partita termina 3-1 per Feralpisalò, che passa il turno e giocherà venerdì 5 agosto alla Dacia Arena contro l’Udinese Calcio alle ore 18 in diretta su Italia 1.

SÜDTIROL – FERALPISALÒ 1-3

SÜDTIROL (4-3-3): Poluzzi; Berra, Zaro, Curto, D’orazio; Tait, Pompetti (7’st Nicolussi Caviglia), Siega (23’st Odogwu); Carretta, Mazzocchi (36’st Belardinelli), Rover (7’st Voltan). A disposizione: Iacobucci, Harrasser, Vinetot, Barison, Mayr, Heinz, Kofler. Allenatore: Zauli

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Legati, Salines (43’st Verzeletti); Balestrero, Carraro, Di Molfetta (26’st Pilati); Siligardi (17’st Zennaro); Guerra, Cernigoi (26’st Pittarello). A disposizione: Ferretti, Faganio, Musatti, Zanini, Gualandris, Pietrelli. Allenatore: Vecchi

GOL: 34’pt Siligardi (F), 4’st Siligardi (F), 7’st Cernigoi (F), 11’st Voltan (S)

Ammonizioni: Zaro (S), Rover (S), Pilati (F)

NOTE: Angoli: 5-5. Recupero: 0’ + 3’