Braone: inaugurato il Palazzetto dello Sport e gare del Golden Cup

domenica, 19 novembre 2023

Braone (Brescia) – Una grande domenica di sport a Braone (Brescia) dove in mattinata è stato inaugurato il Palazzetto dello Sport, con una superficie di 800 metri quadri e circa 80 posti a sedere. L’opera, costata circa 304mila euro, finanziata con 200mila euro da contributi del Ministero, 100mila euro da Regione Lombardia, e il resto dal Comune di Braone, va ad ampliare l’offerta di strutture sportive per i ragazzi della scuola Primaria, le associazioni del paese e per manifestazioni.

L’Amministrazione comunale di Braone, guidata dal sindaco Sergio Mattioli, ha puntato su una struttura con un utilizzo polivalente, infatti può essere utilizzata per ospitare manifestazioni, eventi culturali e di aggregazione sociale

Oggi, dopo l’inaugurazione, si è svolta la prima tappa della Golden Cup, evento nazionale organizzato da Federkombat con l’associazione sportiva C.S.K.B., A.S.D. Braone e Pro loco. Durante la giornata atleti provenienti da tutto il territorio nazionale si sono sfidati nella gabbia e sul tatami, nelle gare di kick jitsu maschile e femminile (young cadets, old cadets, juniores e seniores), suddivisi nelle rispettive categorie di peso e livello.

L’evento, riconosciuto dall’International Shoot Boxe Federation e da Federkombat, è la prima tappa valida per le qualificazioni al torneo nazionale “Resa dei conti” ed è stato un grande spettacolo che ha appassionato il pubblico.

di Daniela Papini