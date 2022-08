Beach Volley: i risultati dei tornei estivi a Bormio

lunedì, 15 agosto 2022

Bormio – Anche quest’anno lo stadio “Atleti Azzurri d’Italia”, arrivo della mitica pista Stelvio di Bormio (Sondrio) ha ospitato i tornei estivi di beach volley; quello femminile per le ragazze nate nel 2009 e precedenti (con la novità della partecipazione dei ragazzi nati nel 2009) e il torneo Junior per la fascia d’età 2010 e seguenti.

Al torneo junior hanno partecipato ben 6 giovani formazioni; avvincenti le sfide tra queste squadre, ma soprattutto tanto divertimento sia in campo che fuori. Dopo la fase eliminatoria nel tardo pomeriggio di sabato 13 agosto sono scese in campo le giovani squadre per disputare dapprima le due semifinali, seguite dalla finale 5°-6° posto vinta dalla squadra delle Chicas contro le Pinguine Tattiche; quindi è stata la volta della finale 3°-4° posto, in cui ad avere la meglio è stato il team Volleyband per 2 set a 0 sulle giovanissime Twister. Gli occhi di tutti, infine, si sono puntati sulla finalissima, dove a contendersi la vittoria sono state le formazioni chiamate MONSTER BLOCK e PANTEGANE; con il punteggio di 2-0 le ragazze della Monster Block, classe 2010, si sono aggiudicate il torneo in un match molto combattuto ed equilibrato.

Il torneo femminile ha visto in campo 12 formazioni con una formula un po’ più articolata che prevedeva una prima fase con 4 gironi da 3 squadre, seguita da un’altra fase sempre con 4 gironi da 3 squadre; successivamente, i quarti di finale hanno dato il via alla fase conclusiva del torneo che ha visto i team XXX, STRONZOSAURI, THE FORCE e SPERA EBBASTA contendersi la vittoria finale. Nella serata di sabato 13 agosto, presso lo stadio “Atleti azzurri d’Italia”, pubblico ed atleti hanno potuto assistere a un grande spettacolo con le finali: per il 3°-4° posto le “esperte” XXX sono state sconfitte dal team Spera Ebbasta con il punteggio di 2 set a 0 (17/21 – 13/21); la finale 1°-2° posto, a sua volta, ha regalato ai numerosissimi spettatori presenti sulle tribune un’eccezionale partita di altissimo livello di gioco tra le squadre The Force e Stronzosauri, con scambi continui, ottime giocate, recuperi strepitosi durante tutti e tre i set giocati. Ad avere la meglio è stata la formazione The Force, che con il punteggio di 19 a 17 è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto del torneo (13/21 – 21/18 – 17/19).

A seguire le premiazioni di tutte le squadre precedute da un riconoscimento al tifoso più fedele della competizione, Massimo Rossi, sempre presente sugli spalti a sostenere le nostre giovani

Consegnati anche un premio speciale alla squadra che si è distinta come più “SIMPATICA” del torneo, i mitici AMICI DEL BOSCO e una menzione speciale alle due famiglie CANTONI e SCHENA, che sono state presenti in campo con tutte le loro componenti femminili, sia le mamme, sia le figlie.

Un ringraziamento particolare è andato alle atlete, che con la loro presenza hanno dato lustro, al torneo:

LAILA CANTONI

giovanissima atleta dell’In Volley Piemonte, che nonostante la sua giovanissima età (2009) ha partecipato alle finali nazionali 2021 della categoria Under 15; inoltre, con le sue compagne è campionessa nazionale 2021 Under 12;

MARTINA CANTONI

Sorella di Laila, vincitrice nelle ultime due stagioni di due titoli giovanili (Under 15 e Under 16), già nel giro delle nazionali italiane giovanili;

LODOVICA ILLINI

Giocatrice dell’Us Bormiese che dalla prossima stagione sarà tesserata per la società Volley36;

SVETLANA LONGA

Cresciuta nelle fila dell’Us Bormiese e da due stagioni in forza al Progetto Valtellina Volley;

ANJA NELLA

Cresciuta nelle fila dell’Us Bormiese, dalla prossima stagione giocherà per la Fusion Team Volley di Trivignano Venezia;

SOFIA SCHENA

Cresciuta nell’Us Bormiese, lo scorso anno ha giocato per il Volley 36 e dalla prossima stagione sarà una pedina dell’In Volley Piemonte;

ALICE VIGANO’

Atleta che lo scorso anno ha giocato per il Vero Volley Monza, mentre nella prossima stagione vestirà la maglia del Volley Academy Piacenza, anche lei nel giro delle nazionali italiane giovanili.

Oltre a queste, le nostre magnifiche atlete (CRISTEL, CRISTIANA, LETIZIA, MARIAM, SERENA e VERONICA) che la prossima stagione parteciperanno al campionato regionale di Serie D (per la prima volta nella storia dell’Us Bormiese femminile).

I premi dei miglior giocatori del #Bormiobeachvolley2022 sono andati a:

BEATRIZ LIMA RIBERIO (Monster Block)

Miglior giocatrice del torneo Junior

LAILA CANTONI (The Force)

Miglior giocatrice del torneo femminile