Basket Iseo, rinnovo di coach Mazzoli e nuovi innesti

lunedì, 18 luglio 2022

Iseo – Il Basket Iseo sta allestendo il roster per la nuova stagione. Confermato il coach Matteo Samuele Mazzoli e adesso è stato confermato alla guida del Basket Iseo. Il rinnovo è giunto nei giorni scorsi, dopo un confronto tra Mazzoli e Giacomo Bruno Poieri, presidente della società.

Intanto è arrivato un colpo di mercato del Basket Iseo che per la nuova stagione trova l’intesa con Matias Foresti guardia/ala di 187 cm nato a Bergamo il 2 aprile 1997. Foresti muove i primi passi nel settore giovanile della Virtus Terno d’Isola per passare poi al Bergamo Basket 2014 dove viene aggregato alla prima squadra militante in Serie B. Nel 2016/2017 è in Serie C Silver con l’XXL Bergamo, l’anno successivo si divide tra Blu Orobica Bergamo sempre in Serie C Silver e Lussana Bergamo in Promozione. Nel 2018/2019 approda al Romano Lombardo Basket dove rimane per due stagioni (rispettivamente 5.47 e 14.53 punti di media) per l’esordio in Serie C Gold. Nel 2020/2021 il passaggio alla Virtus Lumezzane (14.45 punti di media nelle 18 partite disputate) con cui conquista la promozione in Serie B, mentre l’ultimo campionato lo gioca con la maglia del Basket Team 1995 Pizzighettone (12.38 punti di media nelle 34 partite disputate) con cui sfiora un altro salto di categoria sfumato in gara tre nella finale promozione contro il Basket Busto Arsizio. Foresti è giocatore dal notevole impatto in categoria: grande atletismo, abile nell’attaccare il canestro e con buona mano dalla lunga distanza. Grazie alla sua grinta e fisicità risulta avere un ruolo importante anche in fase difensiva.