Artogne, ricordato Walter Bassi alla “Tre campanili”: i risultati

martedì, 2 aprile 2024

Artogne (Brescia) – Nonostante il maltempo la “Tre campanili“, organizzata ieri con partenza e arrivo ad Artogne, ha registrato una grande adesione di podisti di ogni età che hanno percorso strade e sentieri di Artogne, Pian Camuno e Gianico. Quest’anno, accanto alla corsa competitiva che rientra nel calendario di gare della Coppa Camunia, sono state inserite una camminata e corsa non competitiva di 8,5 chilometri ed una camminata per famiglie di 4 chilometri.

Un momento significativo prima della gara categorie Senior e Amatori è stato il minuto di silenzio per ricordare Walter Bassi, l’atleta camuna e dirigente della Federazione scomparso domenica 24 marzo, che ha lasciato un grande vuoto in Valle Camonica. Inoltre il ricavato della 45esima edizione della Tre Campanili è andato a due associazioni: la prima è l’Associazione Bambino Emopatico, che assiste le famiglie ed i bambini malati oncologici ai Civili di Brescia, la seconda è l’Associazione Aragosta, che sostiene l’ospedale di Esine.

LE CLASSIFICHE

Cuccioli Maschile

1 199 COCCHETTI GIUSEPPE Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:11 1 100 (punti Csi)

2 792 BELAFATTI DAVIDE Atletica Eden 77 00:02:14 2 90

3 296 MARIOLINI ENRICO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:16 3 85

4 937 CIARLANTE ENEA Bataklan Asd 00:02:41 4 80

5 943 FARISOGLIO SIMONE Bataklan Asd 00:02:44 5 76

6 833 PEZZOTTI MARCO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:45 6 72

7 944 MAZZOLA LEONARDO Bataklan Asd 00:02:53 7 70

8 667 EL QUAKILI MOHAMED Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:03:00 8 68

9 141 GELMI MATTIA U.S. Malonno A.S.D. 00:03:06 9 66

Cuccioli Femminile

1 767 TARZIA SARA Us Rogno 00:02:13 1 100

2 838 GEORGESCU MAYA STEFANIA Us Rogno 00:02:14 2 90

3 214 FORCHINI ELENA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:24 3 85

4 285 BONU` ALESSIA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:28 4 80

5 167 AKKOUCHE MARIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:40 5 76

6 229 FRKATOVIC MERJEM Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:41 6 72

7 206 DALL`ANGELO ILARIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:43 7 70

8 948 RIZZI ROBERTA Bataklan Asd 00:02:50 8 68

9 942 RIVA LINDA Bataklan Asd 00:02:51 9 66

10 213 EL OUAKILI ALAA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:52 10 64

11 995 DUCOLI FRANCESCA Aido Artogne A.S.D. 00:03:24 11 62

12 777 PEDRALI ALICE Aido Artogne A.S.D. 00:03:25 12 60

13 312 VALDIZAN ZAVALA SAMANTHA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:03:57 13 58

Esordienti Maschile

1 389 RONCHIS MORGAN Poliscalve Sport 00:01:55 1 100

2 713 MARIOTTI KEVIN U.S. Malonno A.S.D. 00:01:57 2 90

3 249 STERNI ANDREA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:01:58 3 85

4 184 CHIARELLI MAFFEO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:01:59 4 80

5 297 MARROCCOLI NICOLO` G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:03 5 76

6 708 GALBASSINI STEFANO U.S. Malonno A.S.D. 00:02:07 6 72

7 137 RAMAZZINI MATTEO Aido Artogne A.S.D. 00:02:10 7 70

8 181 BELAFATTI ELIA Atletica Eden 77 00:02:16 8 68

9 165 ZERLA ANDREA Atletica Eden 77 00:02:17 9 66

10 130 MARTINELLI PIETRO Aido Artogne A.S.D. 00:02:22 10 64

11 134 PEDRALI ENEA Aido Artogne A.S.D. 00:02:24 11 62

12 709 GELMI NICOLA U.S. Malonno A.S.D. 00:02:27 12 60

13 775 VERALDI GABRIEL Us Rogno 00:02:29 13 58

14 829 ANTONIOLI ALESSANDRO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:31 14 56

15 762 SPEZIARI PAOLO Atletica Eden 77 00:02:32 15 54

16 123 DUCOLI LORENZO Aido Artogne A.S.D. 00:02:33 16 52

17 945 STETCO DARIUS Bataklan Asd 00:02:51 17 50

18 939 PESSOGNELLI MATTIA Bataklan Asd 00:02:55 18 48

Esordienti Femminile

1 737 LAZZARONI LETIZIA Us Rogno 00:02:00 1 100

2 203 DALL`ANGELO ALICE Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:06 2 90

3 384 GIUDICI HILARY Poliscalve Sport 00:02:07 3 85

4 736 LAZZARONI ELISA Us Rogno 00:02:08 4 80

5 169 AKKOUCHE SELMA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:10 5 76

6 960 TILOLA LUDOVICA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:15 6 72

7 732 FETAHI ERINA Us Rogno 00:02:19 7 70

8 131 MARTINELLI VIOLA Aido Artogne A.S.D. 00:02:23 8 68

9 812 PEDERSOLI ANGELA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:27 9 66

10 724 BONDIOLI GIORGIA Us Rogno 00:02:23 10 64

11 999 MURTAS FEDERICA Aido Artogne A.S.D. 00:02:41 11 62

12 979 SPATTI CHIARA Aido Artogne A.S.D. 00:02:44 12 60

13 941 RIVA IRENE Bataklan Asd 00:02:46 13 58

Ragazzi Maschile

1 2103 PELLEGRINELI GABRIELE NO CSI 00:03:37

2 219 FORCHINI LORENZO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:03:40 1 100

3 172 BARCELLINI NICHOLAS Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:03:52 2 90

4 294 GIGLIO MATTIA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:04:06 3 85

5 367 GIACOMELLI NOAH Atletica Eden 77 00:04:09 4 80

6 827 ZENTI NICOLA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:04:21 5 76

Ragazzi Femminile

1 725 BORMETTI GAIA Us Rogno 00:03:50 1 100

2 712 MARIOTTI ARIANNA U.S. Malonno A.S.D. 00:03:53 2 90

3 250 STERNI GIOIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:04:02 3 85

4 835 CARLI GIULIA U.S. Malonno A.S.D. 00:04:15 4 80

5 700 MARROCCOLI GAIA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:04:16 5 76

6 796 SERIOLI VIOLA Atletica Eden 77 00:04:18 6 72

7 726 CONTI ESTER Us Rogno 00:04:19 7 70

8 747 BONOMELLI MICHELA U.S. Malonno A.S.D. 00:04:36 8 68

9 288 DELEIDI ANGELICA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:04:55 9 66

10 961 MARIOLINI CAMILLA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:04:59 10 64

11 731 FETAHI ELIESA Us Rogno 00:05:58 11 62

Cadetti Maschile

1 810 PEDERSOLI GIOVANNI G.S.O. Darfo A.S.D. 00:09:43 1 100

2 221 FRKATOVIC DAVUD Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:10:15 2 90

3 763 POLINI EDOARDO Us Rogno 00:10:16 3 85

4 746 FARDELLI RICCARDO Us Rogno 00:10:17 4 80

5 388 RONCHIS MATTEO Poliscalve Sport 00:10:18 5 76

6 652 RINALDI GABRIELE Us Rogno 00:10:20 6 72

Cadetti Femminile

1 773 VERALDI ASIA Us Rogno 00:10:57 1 100

2 729 FAUSTINI LAURA Us Rogno 00:11:14 2 90

3 246 PEDRETTI CRISTINA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:11:24 3 85

4 198 COCCHETTI GIULIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:11:27 4 80

5 871 COCCHETTI ILARIA Us Rogno 00:11:32 5 76

Allievi Maschile

1 262 ALBORGHETTI STEFANO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:10:28 1 100

Allievi Femminile

1 983 RONCHI FRANCESCA Aido Artogne A.S.D. 00:09:37 1 100

2 901 MURTAS NICOLE Aido Artogne A.S.D. 00:10:10 2 90

3 196 DUCOLI VALENTINA Aido Artogne A.S.D. 00:10:22 3 85

4 975 STOFLER FEDERICA Aido Artogne A.S.D. 00:10:55 4 80

Seniores/Juniores Maschile

1 850 KHATOUI YOUSSEF G.S.O. S.Zenone 00:29:30 1 100

2 928 BIANCHI ALESSANDRO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:29:32 2 90

3 672 PEZZONI MATTEO Podistica Valle Adame’ 00:30:51 3 85

4 115 BETTOLI FABIO Aido Artogne A.S.D. 00:31:00 4 80

5 146 VICINI FRANCESCO Aido Artogne A.S.D. 00:32:07 5 76

6 338 MAFFESSOLI SIMONE Podistica Valle Adame’ 00:32:53 6 72

7 722 BAFFELLI MATTEO Us Rogno 00:33:16 7 70

8 902 PEROTTI MICHELE Aido Artogne A.S.D. 00:34:15 8 68

9 953 PACCHIOTTI SIMONE Atletica Cima 00:35:05 9 66

10 666 TEMPINI MICHELE Angolo Mountain Running A 00:35:08 10 64

11 791 TOSI MICHELE Atletica Cima 00:35:51 11 62

12 160 TESTA STEVEN Angolo Mountain Running A 00:36:48 12 60

13 854 DUCOLI MARIO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:37:05 13 58

14 2123 GIORGI NICOLA NO CSI 00:37:53

15 2114 MORETTI FRANCECO NO CSI 00:32:42

16 998 MENDENI MATTEO Aido Artogne A.S.D. 00:40:17 14 56

17 387 QUETTI MARCO Poliscalve Sport 00:48:47 15 54

Seniores/Juniores Femminile

1 981 SPAGNOLI CHIARA Aido Artogne A.S.D. 00:33:28 1 100

2 992 COTTI PICCINELLI ANNA Aido Artogne A.S.D. 00:44:41 2 90

3 980 SPANDRE VALENTINA Aido Artogne A.S.D. 00:48:46 3 85

Amatori Maschile A

1 263 SPENDOLINI SANDRO Angolo Mountain Running A 00:30:20 1 100

2 157 PEDERSOLI GIANFRANCO Angolo Mountain Running A 00:30:49 2 90

3 662 MARTINELLI STEFANO Angolo Mountain Running A 00:31:11 3 85

4 727 CONTI RUGGERO Us Rogno 00:32:57 4 80

5 365 VAIRA VITTORIO Podistica Valle Adame’ 00:33:56 5 76

6 151 BERTOCCHI SIMONE Angolo Mountain Running A 00:35:17 6 72

7 2105 Ballarini Ronnie NO CSI 00:35:21 7 70

8 138 ROMELE PAOLO Aido Artogne A.S.D. 00:35:58 8 68

9 2115 TAGLIAFERRI MICHELE NO CSI 00:36:32

10 935 VENTURI MATTIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:36:49 9 66

11 113 BAIGUINI ANDREA Aido Artogne A.S.D. 00:37:04 10 64

12 951 RIVA STEFANO Atletica Cima 00:37:17 11 62

13 665 SALVETTI FEDERICO Angolo Mountain Running A 00:37:59 12 60

14 125 FINAZZI LUCA Aido Artogne A.S.D. 00:38:02 13 58

15 226 PIANTONI EFREM Aido Artogne A.S.D. 00:38:58 14 56

16 663 POLINI LUCA Angolo Mountain Running A 00:40:18 15 54

17 660 GELFI LUCA Angolo Mountain Running A 00:40:34 16 52

18 988 ARCHETTI EMANUELE Aido Artogne A.S.D. 00:42:02 17 50

19 957 GABRIELLI ACHILLE Atletica Cima 00:42:35 18 48

20 623 ALBERTINELLI MARZIO U.S. Oratorio Angolo Terme 00:43:19 19 46

21 723 BENZONI GIUSEPPE Us Rogno 00:43:58 20 44

22 991 CHITONI MATTEO Aido Artogne A.S.D. 00:45:40 21 42

23 279 PASINELLI DAVIDE Atletica Cima 00:46:06 22 40

24 984 QUETTI MARIO Aido Artogne A.S.D. 00:48:01 23 38

Amatori Femminile A

1 121 COTTI COTTINI STEFANIA Aido Artogne A.S.D. 00:35:11 1 100

2 903 PIZIO NAHIELY G.S.O. Darfo A.S.D. 00:38:21 2 90

3 194 MANERA SAVINA Aido Artogne A.S.D. 00:39:40 3 85

4 286 CATANI FRANCESCA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:43:33 4 80

5 159 PIZIO CRISTINA Angolo Mountain Running A 00:45:14 5 76

6 145 VALENGHI ANGELA GIOVANN Aido Artogne A.S.D. 00:46:41 6 72

Amatori Maschile B

1 177 BETTONI FRANCESCO A.S.D. New Athletics Sulzano 00:32:08 1 100

2 176 MOGNETTI EMILIO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:32:18 2 90

3 967 BERTONI MASSIMO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:32:46 3 85

4 325 SPATTI DIEGO G.S.O. S.Zenone 00:34:11 4 80

5 140 SEGHEZZI ALESSIO Aido Artogne A.S.D. 00:34:12 5 76

6 265 ABONDIO NICOLA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:34:53 6 72

7 239 SCANDELLA GIULIO Aido Artogne A.S.D. 00:35:18 7 70

8 139 SCHIVARDI MARCO Aido Artogne A.S.D. 00:35:42 8 68

9 256 MARTINAZZI MARIO Atletica Cima 00:35:49 9 66

10 987 MARTINELLI PAOLO Aido Artogne A.S.D. 00:35:53 10 64

11 307 TIGNONSINI DARIO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:03:55 11 62

12 739 ANGHEL ADRIAN G.S.O. Darfo A.S.D. 00:36:04 12 60

13 164 ZANOTTI GIUSEPPE Angolo Mountain Running A 00:36:09 13 58

14 671 TOLOTTI IVAN Podistica Valle Adame’ 00:36:11 14 56

15 795 BOZZA ANGELO GUIDO Aido Artogne A.S.D. 00:36:25 15 54

16 965 COTTI COTTINI IVAN FRANCO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:36:42 16 52

17 385 GIUDICI TARCISIO Poliscalve Sport 00:36:47 17 50

18 391 BERTAZZOLI MARCO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:36:55 18 48

19 398 FRANZONI SEVERO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:36:57 19 46

20 2116 LUCCHINI MATTEO NO CSI 00:36:58

21 180 MARCHETTI RENATO Aido Artogne A.S.D. 00:37:01 20 44

22 950 RIZZI PIETRO Atletica Cima 00:37:27 21 42

23 655 GIUDICI RICCARDO Poliscalve Sport 00:37:31 22 40

24 805 SACRISTANI IVANO Aido Artogne A.S.D. 00:37:32 23 38

25 128 GIUDICI GIANPAOLO Aido Artogne A.S.D. 00:37:40 24 36

26 291 DUCOLI ROBERTO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:38:41 25 34

27 963 MAGNETTO MARCO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:38:45 26 32

28 257 ALBORGHETTI MATTEO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:41:17 27 30

29 2122 ENDTRADE EMILIANO NO CSI 00:42:23

30 741 LAINI LUCA U.S. Oratorio Angolo Terme 00:42:53 28 28

31 306 SAVOLDELLI BRUNO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:43:03 29 26

32 148 VICINI LORENZO Aido Artogne A.S.D. 00:43:11 30 24

33 742 VERZELETTI ROBERTO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:43:22 31 22

34 299 MAZZOLA DAMIANO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:44:54 32 20

35 254 FERITI SIMONE Atletica Cima 00:45:42 33 18

36 974 ZILIANI RICCARDO Aido Artogne A.S.D. 00:46:09 34 16

37 719 PIANTONI VALTER U.S. Oratorio Angolo Terme 00:47:42 35 14

38 964 FIORINI PAOLO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:49:05 36 12

Amatori Femminile B

1 142 SOUSA DE LIMA ALEXSANDRA Aido Artogne A.S.D. 00:37:07 1 100

2 253 BONAFINI MARIA NATALINA Atletica Cima 00:38:39 2 90

3 696 BIANCHINI TIZIANA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:38:43 3 85

4 878 CONTESSI ALESSIA BRUNELLA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:42:21 4 80

5 216 BERNARDI NIVES Aido Artogne A.S.D. 00:42:30 5 76

6 260 GIOBINI LILIANA Aido Artogne A.S.D. 00:44:29 6 72

7 781 RIVADOSSI ERICA Aido Artogne A.S.D. 00:44:44 7 70

8 752 TOSA PAOLA GIOVANNA Podistica Valle Adame’ 00:44:53 8 68

9 905 GUALENI SILVIA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:45:44 9 66

10 688 GRASSI DENISE Poliscalve Sport 00:45:45 10 64

11 986 MAGNO CINZIA Aido Artogne A.S.D. 00:45:59 11 62

12 303 PIAZZALUNGA BARBARA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:46:16 12 60

13 938 FOPPOLI ANNALISA Bataklan Asd 00:49:12 13 58

14 962 PEDERSOLI SANDRA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:49:44 14 56

15 124 FILIPPI MILENA Aido Artogne A.S.D. 00:50:19 15 54

Veterani Maschile A

1 360 MOSSINI VALERIO Podistica Valle Adame’ 00:32:58 1 100

2 293 GABRIELI GIAMPIERO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:34:36 2 90

3 386 NORIS LUIGI Poliscalve Sport 00:34:59 3 85

4 908 CASTELNOVI GIANLUCA Atletica Cima 00:35:07 4 80

5 949 ROSSATI MARTINO Atletica Cima 00:35:20 5 76

6 778 MARROCCOLI MARCELLINO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:35:28 6 72

7 786 CAMOSSI WILLIAM G.S.O. S.Zenone 00:35:33 7 70

8 304 PIROLA GIUSEPPE G.S.O. Darfo A.S.D. 00:35:52 8 68

9 515 PEZZUCCHI AMOS Podistica Valle Adame’ 00:36:19 9 66

10 189 PRANDINI VALENTINO Aido Artogne A.S.D. 00:36:27 10 64

11 152 COMINELLI CARLO Angolo Mountain Running A 00:38:15 11 62

12 754 FERRO GIAN LUCA G.S.O. S.Zenone 00:40:29 12 60

13 993 COTTI PICCINELLI RAFFAELE Aido Artogne A.S.D. 00:40:48 13 58

14 846 BOTTICCHIO GIOVANNI Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:42:28 14 56

15 502 MORETTI GIAN CARLO Podistica Valle Adame’ 00:42:42 15 54

16 968 BACCANELLI LUIGI ALESSANDR G.S.O. S.Zenone 00:44:18 16 52

17 129 LORENZETTI MASSIMO Aido Artogne A.S.D. 00:44:49 17 50

18 508 GIORGI PEDRO CORRADO Podistica Valle Adame’ 00:45:12 18 48

19 335 MACRI` GIANBATTISTA Podistica Valle Adame’ 00:45:15 19 46

20 2124 PAROLARI DELIO NO CSI 00:45:58

21 934 SPELGATTI WALTER Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:46:01 20 44

22 760 FAINI MIRKO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:49:00 21 42

Veterani Femminile A

1 162 ZANOTTI DUSCA Angolo Mountain Running A 00:43:57 1 100

2 635 BOTTICCHIO MADDALENA Atletica Cima 00:36:38 2 90

3 756 TRUSSARDI FRANCA Aido Artogne A.S.D. 00:49:07 3 85

Veterani Maschile B

1 328 CICCI LINO Podistica Valle Adame’ 00:34:58 1 100

2 310 TOTIS MASSIMO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:36:15 2 90

3 649 ROMELLI PIETRO Poliscalve Sport 00:36:29 3 85

4 161 TROMBINI ENRICO Angolo Mountain Running A 00:37:00 4 80

5 906 PEDRETTI ?? RENATO GIOVANN G.S.O. Darfo A.S.D. 00:37:46 5 76

6 705 TOMASI VENANZIO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:39:04 6 72

7 848 TOMASI PAOLO Atletica Cima 00:39:35 7 70

8 956 GERMANO BORTOLO Atletica Cima 00:40:12 8 68

9 997 GARATTI GIANMARIO Aido Artogne A.S.D. 00:40:26 9 66

10 996 FACCANONI FRANCO Aido Artogne A.S.D. 00:41:49 10 64

11 740 BARBIERI LINO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:41:51 11 62

12 714 BERTOCCHI LORENZO U.S. Oratorio Angolo Terme 00:42:44 12 60

13 110 CROTTI VALERIO A.S.D. New Athletics Sulzano 00:45:53 13 58

14 122 DOSSI PIERANGELO Aido Artogne A.S.D. 00:46:05 14 56

15 118 BORGHESI ALDO Aido Artogne A.S.D. 00:46:21 15 54

16 397 FRANZONI MASSIMO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:47:41 16 52

17 703 TARANTINO VITTORIO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:49:58 17 50

Veterani Femminile B

1 135 PELLICIOLI ELISA Aido Artogne A.S.D. 00:40:44 1 100

2 136 PONI SILVANA Aido Artogne A.S.D. 00:50:48 2 90

3 624 DEL VECCHIO MADDALENA U.S. Oratorio Angolo Terme 00:51:43 3 85.