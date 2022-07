Al Giro delle Creste trionfano Diego Angella e Stefania Cotti Cottini

lunedì, 11 luglio 2022

Pisogne – Sono Diego Angella, atleta del Brescia Marathon, e Stefania Cotti Cottini, della GP Pellegrinelli di Darfo Boario Terme i vincitori della quindicesima edizione del Giro delle Creste, mountain race del Monte Guglielmo, organizzata e proposta dal CAI di Pisogne e da un collaudato staff di cento volontari, coordinati da Paolo Spatti. (nella foto© Grandangolo di Vallecamonica in apertura e sotto i podi maschili e femminili).

Diego Angella è giunto al traguardo di Grignaghe di Pisogne (Brescia) in 1 ora, 44 minuti e 29 secondi: ha preceduto Andrea Bottarelli (GP Pellegrinelli Darfo B.T. – 1 45 05) e Alessandro Gelmi (Us Malonno, 1h 48′ 04”). Angella, sempre al comando, ha passato il GPM con un tempo di 1 ora e 5 minuti, due minuti e mezzo su Bottarelli (quarto sul dosso Pedalta): l’atleta camuno ha recuperato però in discesa, ma lo sforzo non è bastato per raggiungere il bresciano – secondo lo scorso anno e vincitore, nel 2022, anche della Provaglio – Guglielmo.

Stefania Cotti Cottini (che ha chiuso in 2 ore e 9 secondi) ha battuto Beatrice Bianchi (Recastello Radici Group, 2h 01′ 32”) e Monica Seraghiti (Atletica Brescia Marathon, 2h 17′ 41”).

Un anno d’oro per la Cotti Cottini, che ha battuto il suo stesso record del tracciato, risalente al 2019 (2h 03?53”), e che ha condotto dall’inizio alla fine la gara pisognese.

150 i runners alle prese con il tracciato, 19 chilometri e 300 metri: tra le località toccate, le Passate, il Medelèt, la Caravina e il dosso Pedalta, gran premio della montagna, posto a 1948 metri di altitudine.

“Siamo davvero soddisfatti – ha detto Paolo Spatti, a capo dello staff organizzativo – anche se i numeri registrati sono di molto minori di quelli delle recenti edizioni, a causa della concomitanza di tante gare. Nessun problema: siamo consapevoli di avere dato il massimo e di avere lavorato molto bene: ringrazio tutti i volontari che hanno dato una grande mano per l’ottima riuscita della manifestazione. Per tutti, l’appuntamento è per il 2023”.

Il Giro delle Creste è la settima tappa della Valle dei Segni Mountain Cup, organizzata e proposta dalla Comunità Montana di Valle Camonica. Con la vittoria di questa edizione, Stefania Cotti Cottini rimane leader della classifica generale in campo femminile; tra gli uomini, a tenere la testa è Marco Malgarida (Us Malonno, ottavo alle Creste), seguito dal fratello Luca, oggi ai piedi del podio.