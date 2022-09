A Ponte di Legno il Mondiale di ginnastica artistica e ritmica

domenica, 18 settembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – La località dell’Alta Valle Camonica ospiterà il Mondiale di ginnastica artistica e ritmica.

È stata ufficializzata la sede del prossimo Mondiale di ginnastica artistica e ritmica per atleti e atlete con sindrome di Down (nella foto © Fisdir). Ponte di Legno (Brescia) ha ottenuto l’assegnazione dell’evento sanzionato SUDS (Sports Union for Athletes with Down Syndrome) e DSIGO (Down Syndrome International Gymnastics Organisation), in programma dal 1 al 4 dicembre.

La ASD Artistica Brescia curerà la parte organizzativa, con il Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno che ospiterà le competizioni. Le delegazioni arriveranno in Italia l’1 dicembre, quindi due giorni di allenamenti mentre le gare entreranno nel vivo il 3 (all around e qualificazioni) e 4 dicembre (finali).