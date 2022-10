A Darfo Boario Terme, il collegiale della nazionale Under 17 maschile.

venerdì, 28 ottobre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – E’ iniziato a Darfo Boario Terme (Brescia) il collegiale di selezione della nazionale Under 17 maschile. L’attività terminerà martedì 1 novembre. Nelle tre giornate del 29, 30 e 31 ottobre il gruppo azzurro disputerà tre amichevoli contro i pari età della nazionale francese. I match sono in programma alle 17 presso il Palazzetto dello Sport di Darfo Boario Terme. Tra i convocati anche il bresciano: Andrea Usanza, in forza al Volley Montichiari.

Ecco gli atleti convocati del commissario tecnico Monica Cresta (nella foto): Alessandro Benacchio, Simone Bertoncello (Bassano Volley); Nicolò Garello, Luca Romano (Diavoli Rosa); Gianluca Cremoni, Andrea Giani, Nicola Zara (Lube Volley); Raffaele Colaci (Matervolley Castellana); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Davide Boschini, Nicola Mussari (Trentino Volley); Valerio Arletti (VG Modena); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Bryan Argilagos, Simone Porro (Volley Treviso); Manuel Zlatanov (Young Energy Volley Piacenza).