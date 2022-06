A Bormio Granfondo Santini e mostra “La sfida al Giogo dello Stelvio”

mercoledì, 8 giugno 2022

Bormio – Un progetto scolastico legato alla GF Stelvio-Santini. Un weekend nel segno del ciclismo. Ai nastri di partenza della Granfondo saranno presenti anche gli atleti Trek-Segafredo Matteo Moschetti ed Elisa Balsamo, già campionessa mondiale.

Novità della X edizione è la nuova salita che da Sernio porterà alla località Guspessa e dopo 8 km della dorsale tra Valtellina e Valle Camonica permetterà ai partecipanti di valicare il passo del Mortirolo. Questa salita va a sostituire il versante di Tovo; è una salita più regolare ma con ben 1500 metri di dislivello dal bacino artificiale di Sernio e attraverserà il centro storico del paese della media Valtellina. Pendenza media della salita 10,5%.

Granfondo Stelvio Santini X edizione – 12 giugno 2022

Percorso Lungo: Bormio – Teglio – Mortirolo – Bormio – Stelvio > 160 km (4.450 m di dislivello)

Percorso Medio: Bormio – Teglio – Bormio – Stelvio > 139 km (3.110 m di dislivello)

Percorso Corto: Bormio – Sondalo – Bormio – Stelvio > 60 km (1.950 m di dislivello)

Organizzatore: US Bormiese

Sito web: www.granfondostelviosantini.com

Il lavoro degli studenti dell’istituto Alberti di Bormio e del liceo Donegani di Sondrio, in collaborazione con il Centro Documentazione Donegani, sarà nuovamente visitabile in occasione della Gran Fondo Stelvio Santini 2022. La mostra “La sfida al Giogo dello Stelvio” rimarrà allestita sulla balconata superiore del Pentagono di Bormio per l’intera durata della manifestazione GF Stelvio Santini.

Quando da un progetto scolastico nasce un percorso espositivo che si dipana lungo gli anni e lungo i confini geografici… si può ben affermare che quel progetto non solo ha rivitalizzato gli aridi programmi ministeriali, ma che – valicando le aule – è diventato anche un ponte di congiungimento tra scuola e società.

Il progetto si intitola “Donegani l’ingegnere tra le Alpi. La sfida al Giogo dello Stelvio” ed è nato dalla felice collaborazione tra docenti, studenti e ricercatori che a vario titolo hanno consentito di studiare quel capolavoro d’ingegneria che è la strada dello Stelvio, attraverso testimonianze documentarie inedite e ricerche approfondite sulla sua progettazione e realizzazione. Il risultato è stato una mostra espositiva che, inaugurata un anno fa (https://www.altarezianews.it/2021/05/la-sfida-al-giogo-dello-stelvio) è diventata itinerante e dopo aver toccato diverse città della Valtellina è stata in parte selezionata per un seminario di studi ospitato dal Politecnico di Milano, raccogliendo un entusiastico apprezzamento.

Il lavoro degli studenti dell’Istituto Alberti di Bormio e del Liceo Donegani di Sondrio sarà illustrato ai quasi 1600 ciclisti iscritti alla manifestazione, che da Bormio al Giogo scaleranno una strada su cui si è scritta la storia del ciclismo. Non solo dal punto di vista politico e sportivo, ma anche dal punto di vista ingegneristico e sociale, perché si tratta di un monumento alla volontà, alla capacità e allo spirito degli uomini che vi lavorarono.

Dal Canada alla Nuova Zelanda, dagli USA al Giappone (62% di presenze straniere in rappresentanza di 47 nazioni…): chi proverà a scalare i 2758 metri dello Stelvio sarà consapevole di pedalare nella storia e magari, nel silenzio della strada preclusa ai motori, percepirà l’eco di quegli uomini che vi transitarono in epoche ormai remote.

La GF Stelvio Santini è anche questo!salita 10,5%.