Winter Closing Party al Presena, Bertolini: “Musica e festa per concludere una grande stagione”

martedì, 28 marzo 2023

Passo Tonale – Musica e festa al Presena per il “Winter Closing Party”: con gli intramontabili successi dance degli Eiffel 65 e la voce calda e passionale di Mario Biondi a Pasquetta – lunedì 10 aprile, dalle 13 alle 16 – è in calendario l’evento di chiusura della stagione invernale.

IL COMMENTO – “Dopo tre anni – spiega Michele Bertolini (nel video), direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale – torna il grande appuntamento musicale al Presena e sarà una grande festa per concludere di una grande stagione invernale che ha visto un’elevata presenza di italiani e il ritorno dei turisti stranieri che lo scorso anno erano stati bloccati per il Covid”. “Al ghiacciaio – aggiunge Bertolini – si proseguirà a sciare fino al 1° maggio. Il bilancio sarà tracciato al termine, per il Comprensorio è stata una grande stagione con una gran voglia dei turisti di trascorrere la vacanza in montagna”.

L’EVENTO – “Winter Closing Party” torna dopo 3 anni di stop con nomi di spicco del panorama musicale, con special guest Mario Biondi e Eiffel 65, che il giorno di Pasquetta faranno cantare e ballare il pubblico. Mario Biondi proporrà i suoi brani più celebri (a partire da “This is what you are”) e quelli contenuti nell’ultimo album “Romantic” (uscito a marzo 2022), interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme: per i genitori, per i figli, fraterno, di coppia. Un progetto caratterizzato da suoni autentici e profondi che richiamano gli anni ‘70. Gli Eiffel 65 faranno scatenare gli spettatori con le loro iconiche hit, su tutte “Blue “Da ba dee”, “Move your body” e “Too much of heaven”, con le quali hanno riscritto la storia della dance italiana.

Il “Winter Closing Party” sarà presentato da Laura Basile e Filippo Marcianò di Radio Number One – si svolgerà (dalle 13 alle 16) all’aperto, sulla neve. In caso di maltempo, avrà invece luogo al Palasport di Ponte di Legno (dalle 14).E per chi, oltre a cantare sulle note del celebre soulman e ballare assieme al gruppo simbolo della musica dance italiana, vorrà godersi una bella giornata di sci, insieme al biglietto per il “Winter Closing Party” potrà garantirsi lo skipass giornaliero a 35 euro (anziché a 56). Il giorno di Pasquetta l’accesso al ghiacciaio Presena sarà consentito soltanto ai possessori del biglietto dell’evento e dello skipass o del biglietto A/R delle cabinovie Paradiso e Presena.

di A. Pa.