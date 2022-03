Vermiglio, avviato l’iter per la concessione di Malga Pecè

giovedì, 10 marzo 2022

Vermiglio – Il Comune di Vermiglio (Trento) ha avviato la procedura pubblica per l’assegnazione in concessione e la valorizzazione del compendio immobiliare denominato “Malga Pecè”. Lo scorso anno l’amministrazione comunale – guidata dal sindaco Michele Bertolini – aveva approvato una variazione di bilancio, destinando 32mila euro per la sistemazione di malga Pecè che si trova in una zona strategica: a piedi si può raggiungere dalla località Velon seguendo la strada forestale pianeggiante per circa tre chilometri. L’immobile si trova tra i boschi della valle sul sentiero che dalla frazione Velon porta al Passo Tonale. Oltre ad essere meta di turisti, d’estate sono numerosi i biker che transitano dalla zona e tra l’altro la malga si trova nella zona dove sarà realizzata la pista ciclopedonale Velon-Passo Tonale.

Adesso è stata indetta una manifestazione d’interesse per l’assegnazione in concessione: gli operatori economici interessati devono presentare la domanda, con relativa documentazione, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 23 marzo.