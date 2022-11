Trento, incontro formativo per i carabinieri sciatori

sabato, 26 novembre 2022

Trento – In vista dell’apertura della stagione sciistica, nella sala conferenze del Museo “G. Caproni” di Mattarello, il comando provinciale dei carabinieri di Trento ha organizzato un seminario formativo sulle procedure operative da attuare nel corso dei servizi di vigilanza e soccorso sulle piste da sci, svolti da sempre dai carabinieri del Trentino su gran parte dei comprensori sciistici della provincia.

Per adempiere al meglio a tale compito gli operatori devono avere una conoscenza approfondita della normativa di riferimento, che proprio lo scorso anno, con l’entrata in vigore del D.lgs. 40/2021, è stata novellata con l’introduzione di nuove misure volte alla maggiore sicurezza delle discipline sportive invernali. Il focus si è rivolto sia alle possibili condotte negligenti dell’utente sia alle situazioni di responsabilità dei gestori specie con riferimento alle condizioni di sicurezza dei tracciati.

Come condiviso in un recente incontro con i rappresentanti di Anef Trentino e del Sif della Provincia di Trento, quest’anno in fase di apertura dei tracciati i militari dei vari comprensori effettueranno una prima ricognizione per poter offrire eventuali spunti tecnici per migliorare ulteriormente la sicurezza sulla base di quanto rilevato o accaduto nel corso della precedente stagione.

Nel corso del seminario inoltre è stato curato un refreshment sulle procedure operative da porre in atto in occasione dei numerosissimi interventi di soccorso agli sciatori, con l’intervento presso l’aviosuperficie dell’aeroporto di personale del Nucleo Elicotteri de Vigili del fuoco Permanenti di Trento che ha ricordato le procedure standardizzate da attuare nella interazione tra operatori delle diverse componenti terra-aria, al fine di elevare i parametri di sicurezza di volo, soprattutto nelle pericolose fasi a terra, in effetto suolo e traslatorie degli aeromobili.

Un intervento di soccorso efficace e tempestivo può risultare estremamente determinante per il salvataggio di una vita umana, specie in ambienti impervi, pertanto la professionalità conseguita mediante il continuo addestramento e l’esperienza maturata nel particolare contesto territoriale sono fondamentali per l’efficacia dell’intervento