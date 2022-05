Trentino, i neoeletti dal Congresso FAP Acli e il “patto tra generazioni”

venerdì, 27 maggio 2022

Trento – Gli anziani e i pensionati delle Acli trentine lanciano le loro priorità per il futuro del Trentino: un patto fra generazioni per il lavoro, la stabilità, il progresso e la sicurezza sociale.

Altra priorità riguarda la sanità territoriale con l’attenzione a tutti gli interventi volti al rafforzamento delle reti di solidarietà in favore dell’anziano e della non autosufficienza in particolare. Il modello prospettato dalla Fap Acli è quello dei distretti socio-sanitari decentrati territorialmente nei quali istituire delle vere e proprie “Case di Comunità” che dovranno operare come centri di salute in cui non si fa solo cura e prevenzione, ma si praticano politiche di inclusione sociale nel pieno rispetto del diritti alla salute e all’assistenza delle fasce sociali più deboli.

Il segretario del sindacato Claudio Barbacovi ha concluso stamane il suo secondo mandato per otto anni complessivi di impegno rivolto alla comunità trentina.

Fra le priorità Barbacovi ha indicato anche la necessità di un patto generazionale fra gli anziani ed i giovani di questa provincia per rilanciare reti di solidarietà e cooperazione che valorizzino l’esperienza e la capacità di presidio dei pensionati coniugandole con la creatività e l’energia dei giovani.

Un patto attraverso cui rilanciare le politiche per il lavoro e la riforma del sistema previdenziale al fine di garantire la stabilità del sistema sociale.

Nel corso del lavori è intervenuto anche il Presidente delle Acli trentine Luca Oliver che ha criticato la scelta della giunta provinciale e della IV Commissione legislativa del Consiglio provinciale di continuare ad imporre i dieci anni di residenza per accedere alle misure di sostegno alle famiglie.

Il congresso di oggi ha infine eletto il nuovo Comitato direttivo che eleggerà, fra circa una settimana, la nuova segreteria e il nuovo segretario/a provinciale.

Questi i nomi del nuovo Comitato Direttivo: Bruna Bagozzi, Claudio Barbacovi, Sergio Bragagna, Tarcisio Caset, Francesco Dellagiacoma, Renzo Dori, Luisa Masera, Maria Antonia Pedrotti, Renata Perini, Maria Cristina Pontalti, Delia Scalet, Maria Grazia Simone, Carlo Tenni, Guerino Tezzon, Renato Uderzo.

Delegati eletti che parteciperanno con Congresso nazionale della Fap Acli previsto a Roma dal 16 al 18 giugno: Fiorenzo Ariazzi, Claudio Barbacovi, Sergio Bragagna, Luisa Masera, Renata Perini, Mara Vicentini.