Trentino, bivacchi gestiti dalla Sezione C.A.I. Fiamme Gialle: un concorso di progettazione per il rifacimento

venerdì, 21 ottobre 2022

Predazzo – Presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, è stata presentata l’iniziativa relativa al rifacimento dei bivacchi in gestione alla Sezione C.A.I. “Fiamme Gialle”. Si farà un concorso di progettazione, le candidature potranno essere presentate a partire dal 7 novembre. La fase realizzativa dei nuovi bivacchi e la rimozione di quelli esistenti verrà finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento. A Predazzo, a rappresentare la Giunta provinciale, era presente l’assessore Roberto Failoni.

L’assessore ha espresso l’orgoglio per il lavoro che si sta facendo in comune. Ha ricordato inoltre il recente accordo sul monitoraggio e gestione del traffico sui passi Dolomitici. “Il concorso di progettazione presentato – ha detto Failoni – rappresenta una sfida interessante per lanciare un messaggio nuovo sul tema della montagna.”

L’assessore ha invitato inoltre a cogliere le opportunità che si presentano in materia di montagna, come quella illustrata oggi, mettendo assieme sostenibilità, effetti sociali ed economici. “L’augurio che faccio – ha concluso Failoni – è che in poco tempo siano presentate idee che saranno portate a compimento in tempi celeri”.

Lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme Renzo Daprà ha evidenziato il valore di aprire a nuove idee per dare sostenibilità e comfort alle strutture da realizzare. Unendo le forze, ha detto, si riescono a fare iniziative interessanti.

La direttrice della Fondazione Dolomiti Unesco Mara Nemela ha ricordato che il riconoscimento Unesco si basa anche sulla bellezza del paesaggio e che l’integrità delle Dolomiti passa anche dall’idea di un turismo consapevole.

Il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli ha evidenziato l’entusiasmo con cui è stata sostenuta l’iniziativa. I bivacchi, ha aggiunto, permettono di vivere la montagna pienamente. Il sindaco di Predazzo Maria Bosin ha rivolto un ringraziamento per l’idea e la collaborazione che si sta realizzando. Ha sottolineato il legame della comunità con la Scuola Alpina della Guardia di Finanza ed ha ricordato la figura di Aldo Moro. Alla presentazione hanno partecipato anche la presidente della Sat Anna Facchini, il presidente dell’Ordine degli architetti Marco Giovanazzi, il rappresentante del Collegio delle Guide alpine del Trentino Rocco Romagna e il presidente del Parco Paneveggio Pale di San Martino Valerio Zanotti.

Il Comandante della Scuola, colonnello Sergio Giovanni Lancerin, in apertura, ha ricordato che da oltre un cinquantennio la Sezione del Club Alpino Italiano “Fiamme Gialle” è stata istituita presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo (TN). La Sezione si occupa della gestione di tre bivacchi alpini: “Fiamme Gialle”, “Renato Reali” e “Aldo Moro”, che sono collocati nell’area montana vicina alla scuola e sono utilizzati sia come supporto alle attività addestrative sia come punto di sosta, di appoggio e di rifugio in caso di maltempo per i numerosi alpinisti ed escursionisti che frequentano la zona.

Il bivacco “Fiamme Gialle”, del 1967, si trova sulla spalla Sud del Cimon della Pala, nel Gruppo delle Pale di San Martino, a quota 3005 metri. Il bivacco “Renato Reali”, del 1970 si trova oggi nel territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, nell’area centrale del Gruppo delle Pale di San Martino. Il bivacco “Aldo Moro”, del 1980, è posto sul Coston dei Slavaci, sulla catena del Lagorai a quota 2600 metri.

Nel 2020, in occasione del centenario della fondazione della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, era stata messa in programma una serie di iniziative celebrative, tra le quali, in supporto alla Sezione C.A.I. “Fiamme Gialle”, il rifacimento dei bivacchi in gestione. Vista la vetustà delle strutture e i relativi problemi tecnici, si è deciso per la loro sostituzione, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, comfort e compatibilità ambientale. Si è deciso di indire un concorso di progettazione per la selezione di un progetto rappresentativo ed identificativo dell’iniziativa, da utilizzare per il rifacimento dei tre bivacchi.

Le indicazioni sono di creare un nuovo bivacco che non stravolga le funzioni di rifugio di emergenza e occasionale, che rispetti le normative attuali. L’obiettivo è di continuare a dare agli utenti della montagna strutture adeguate ma che si inseriscano nel contesto della montagna.

La Sezione C.A.I. “Fiamme Gialle” è nata nel 1965 in seno alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo.

All’iniziativa presentata oggi contribuiscono anche il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, il Comune di Predazzo, la Magnifica Comunità di Fiemme, i B.I.M. Adige e Brenta.

C’è inoltre il patrocino dell’Ordine degli Architetti di Trento, di Trentino Marketing e della Fondazione Dolomiti Patrimonio dell’Unesco.

Per informazioni ulteriori e candidature: www.bivacchicaifiammegialle.concorrimi.it