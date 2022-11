Sport invernali, 23 tappe di Coppa del mondo previste in Italia per la stagione 2022/23

lunedì, 28 novembre 2022

Ponte di Legno – Saranno ben ventitré le tappe di Coppa del mondo programmate in Italia per la prossima stagione. Lo sci alpino comincerà per il maschile dalla Val Gardena, nel weekend deI 16-17 dicembre, proseguendo con il doppio gigante in Alta Badia (16-17 dicembre). Spazio poi al tradizionale slalom notturno di Madonna di Campiglio (22 dicembre) e con i due giorni, all’insegna della velocità, a Bormio (28-29 dicembre). Al femminile previsti un gigante e uno slalom a Sestriere (10-11 dicembre), tre giorni per le donne jet a Cortina (20-21-22 gennaio) e finale con il gigante di Plan de Corones il 24 gennaio.

Ricco anche il calendario italiano di snowboard che vedrà lo snowboardcross a Cervinia (18 dicembre) e Cortina (28 gennaio), mentre lo snowboard alpino farà tappa a Livigno (4-5 dicembre), Carezza (15 dicembre), Cortina (17 dicembre), Piancavallo (11-12 marzo). Mantenuto anche l’appuntamento con il grande biathlon ad Anterselva (19-22 gennaio). Tre le tappe di sci di fondo quest’anno nel bel paese a partire dalla Val di Fiemme (6-8 gennaio), le due gare sprint – inizialmente programmate a Milano – in una sede ancora da confermare (21-22 gennaio) e Dobbiaco (3-5 febbraio). Il consueto opening dello Sci Alpinismo si svolgerà a Pontedilegno/Tonale (16-17 dicembre) seguito dalla tappa della Val Martello tra il 16-19 febbraio. Due le tappe del massimo circuito di freestyle con le gare di skicross in programma tra San Candido (21-22 dicembre) e Alleghe (28-29 dicembre). Doppia tappa azzurra anche per il massimo circuito di slittino su pista naturale tra Val di Giovo (14-15 gennaio) e Nova Ponente (28-29 gennaio).

SCI ALPINO

Uomini

Sab. 29/10/22 – DH maschile Zermatt/Cervinia – ore 11.45 (Cancellata per mancanza di neve)

Dom. 30/10/22 DH maschile Zermatt/Cervinia – ore 11.45 (Cancellata per mancanza di neve)

Ven. 16/12/22 – SG maschile Val Gardena – ore 11.45

Sab. 17/12/22 – DH maschile Val Gardena – ore 11.45

Dom. 18/12/22 – GS maschile Alta Badia – ore 10.00 e 13.30

Lun. 19/12/22 – GS maschile Alta Badia – ore 10.00 e 13.30

Gio. 22/12/22 – SL maschile Madonna di Campiglio – ore 17.45 e 20.45

Mer. 28/12/22 – DH maschile Bormio – ore 11.30

Gio. 29/12/22 – SG maschile Bormio – ore 11.30

Donne

Sab. 05/11/22 – DH femminile Zermatt/Cervinia – ore 11.30 (Cancellata per mancanza di neve)

Dom. 06/11/22 DH femminile Zermatt/Cervinia – ore 11.30 (Cancellata per mancanza di neve)

Sab. 10/12/22 – GS femminile Sestriere – ore 10.30 e 13.30

Dom. 11/12/22 – SL femminile Sestriere – ore 10.30 e 13.30

Ven. 20/01/23 – SG femminile Cortina – ore 10.15

Sab. 21/01/23 – DH femminile Cortina – ore 10.00

Dom. 22/01/23 – SG femminile Cortina – ore 11.30

Mar. 24/01/23 – GS femminile Kronplatz – ore 10.30 e 13.30

SCI DI FONDO

Ven. 06/01/23 – Sprint TC maschile e femminile Val di Fiemme

Sab. 07/01/23 – 15 km TC maschile e femminile Val di Fiemme

Dom. 08/01/23 – 9 km TL maschile e femminile Val di Fiemme

Sab. 21/01/23 – Sprint TL maschile e femminile TBD

Dom. 22/01/23 – Team sprint TL maschile e femminile TBD

Ven. 03/02/23 – Sprint TL maschile e femminile Dobbiaco

Sab. 04/02/23 – 10 km TL maschile e femminile Dobbiaco

Dom. 05/02/23 – 4×7,5 km staffetta maschile e femminile Dobbiaco

BIATHLON

Gio. 19/01/23 – Sprint femminile Anterselva – ore 14.30

Ven. 20/01/23 – Sprint maschile Anterselva – ore 14.30

Sab. 21/01/23 – Pursuit femminile Anterselva – ore 13.00

Sab. 21/01/23 – Pursuit maschile Anterselva – ore 15.00

Dom. 22/01/23 – Staffetta femminile Anterselva – ore 11.45

Dom. 22/01/23 – Staffetta maschile Anterselva – ore 14.30

SNOWBOARD

Sab. 03/12/22 – PGS maschile e femminile Livigno

Dom. 04/12/22 – PSL maschile e femminile Livigno

Gio. 15/12/22 – PGS maschile e femminile Carezza

Sab. 17/12/22 – PGS maschile e femminile Cortina

Dom. 18/12/22 – SBX maschile e femminile Cervinia

Sab. 28/01/23 – SBX maschile e femminile Cortina

Sab. 11/03/23 – PSL maschile e femminile Piancavallo

Dom. 12/03/23 – PSL Team Piancavallo

FREESTYLE

Mer. 21/12/22 – SX maschile e femminile San Candido

Gio. 22/12/22 – SX maschile e femminile San Candido

Sab. 11/02/23 – DM maschile e femminile Valmalenco

SLITTINO SU PISTA NATURALE

Sab. 14-Dom. 15/01/23 – Singolo maschile, singolo femminile e doppio Val di Giovo

Sab. 28/Dom. 29/01/23 – Singolo maschile, singolo femminile e doppio Nova Ponente

SCI ALPINISMO

Ven. 16/12/22 – Sprint maschile e femminile Pontedilegno/Tonale

Dom. 18/12/22 – Individuale maschile e femminile Pontedilegno/Tonale

Gio. 16/02/23 – Individuale maschile e femminile Val Martello

Sab. 18/02/23 – Staffetta mista Val Martello

Dom. 19/02/23 – Sprint maschile e femminile Val Martello