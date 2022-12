Soccorso alpino, prosegue l’addestramento al Passo Tonale

domenica, 11 dicembre 2022

Passo Tonale – Ieri in Alta Valle Camonica, al Passo del Tonale, si è svolta la seconda delle giornate addestrative rivolte ai soccorritori OSa (operatore di soccorso alpino) e TeSa (tecnico di soccorso alpino) della V Delegazione Bresciana. L’attività, che si è svolta in presenza degli istruttori del Cnsas, era improntata sulla progressione e il soccorso in ambito invernale.

La prima giornata si è svolta sulla cresta innevata che parte dal Passo dei Contrabbandieri, la seconda invece sul ghiacciaio Presena, con una formazione specifica dedicata all’utilizzo di una barella innovativa per il trasporto su neve. Nelle prossime settimane ci saranno altri addestramenti sulle tematiche del soccorso in valanga e su cascate di ghiaccio.