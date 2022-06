Soccorso alpino, iniziativa “Prudenza in Montagna”: dal Tonale al Catinaccio, cinque appuntamenti in tutto il Trentino

sabato, 4 giugno 2022

Passo Tonale – L’estate alle porte e il clima che induce a muoversi sempre più spesso lungo sentieri, trekking di varia lunghezza, vie ferrate e arrampicate, hanno motivato gli attori della montagna trentina – Associazione Rifugi, S.A.T., Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, Guide Alpine, Fondazione Dolomiti UNESCO e Trentino Marketing – a creare un progetto congiunto, “Prudenza in Montagna”, che richiama la necessità di un approccio consapevole e soprattutto prudente alla montagna. Parlare di sicurezza in montagna e di rischio zero è oggettivamente impossibile anche per i professionisti. Va creata quindi, una cultura e un’attenzione, incentrate proprio sulla conoscenza dell’ambiente e sui modi con i quali affrontarlo in maniera consapevole.

Nasce così la prima edizione di “Prudenza in Montagna”, con l’obiettivo chiaro e condiviso di creare attenzione sui pericoli della montagna, sulle tecniche e i rischi, su come evitarli, anticiparli ed affrontarli al meglio a seconda della situazione. Lo scopo è anche quello di far comprendere quando la chiamata d’emergenza al 112, debba essere necessariamente fatta.

Per questo, il prossimo 12 giugno sono state organizzate cinque uscite in ambiente montano in luoghi diversi del Trentino, dove ogni gruppo sarà accompagnato da Guide Alpine e dagli operatori del Soccorso Alpino, che mostreranno gli elementi tecnici, le insidie, i rischi da evitare per affrontare la montagna con prudenza. Ad ogni uscita corrisponde una tematica differente tra trekking, ferrata, arrampicata e progressione su neve. Per ogni attività, aperta a un numero massimo di 10 persone, è previsto un punto d’appoggio in un rifugio, con l’obiettivo di rivalutare e far comprendere l’importanza del ruolo di presidio che il rifugista esercita rispetto al territorio che presidia.

Di seguito le mete e le tematiche proposte:

TREKKING – Rifugio Treviso, Pale di San Martino;

FERRATA – Monte Albano, Vallagarina;

ARRAMPICATA – Rifugio Roda di Vael, Catinaccio;

NEVE/ALTA MONTAGNA – Passo Tonale Presena;

ARRAMPICATA Corna Rossa, Dolomiti di Brenta.

Per informazioni e iscrizioni alle attività contattare l’Associazione Gestori rifugi del Trentino: 0461 923666 – info@trentinorifugi.com