Sci in notturna al Passo Tonale e a Ponte di Legno

martedì, 26 dicembre 2023

Passo Tonale – Tutti in pista, anche di sera. Sulla pista Valena, appena inaugurata (nella foto), si è già sciato in notturna e i turisti hanno avuto la possibilità di testare la modernissima seggiovia riscaldata.

SCI NOTTURNO

Nel Comprensorio Ponte di Legno-Tonale si scia anche di sera: il martedì e giovedì la pista Valena al Passo Tonale rimane aperta dalle 20:30 alle 23. In questa serata di Santo Stefano il divertimento è assicurato sulla pista Valena, mentre domani scatta l’apertura serata sulla pista Valbione di Ponte di Legno, sempre dalle 20:30 alle 22:50.

Quando il sole tramonta le piste vengono sistemate battute nuovamente dai gatti della neve, garantendo agli sciatori elettrizzanti discese in notturna. Le piste sono sempre perfettamente illuminate, ma spesso come in questa settimana ci si mette anche la luna.

Lo sci in notturna è garantito fino al termine di marzo due sere alla settimana: martedì e giovedì sulla pista Valena al Tonale, il mercoledì e il sabato sulla pista Valbione di Ponte di Legno.