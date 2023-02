Sci alpino, grande festa per la prima Fisdir Race Cup al Tonale

domenica, 5 febbraio 2023

Passo del Tonale – Una gara, una giornata di gioia e inclusione e al termine grande festa per la prima Fisdir Race Cup al Passo del Tonale. “Prima” italiana, che vuole essere la prima di un circuito il prossimo anno, che ha integrato il mondo degli sport invernali con Fisi, Fisdir, OINP, CIP ed altre realtà nel panorama italiano e del Bresciano che si sono messe assieme per promuovere dei messaggi concreti di inclusione (nella foto © OnemediaHouse).

Oggi al Tonale la prima gara, che ha vista un’adesione importante e il coinvolgimento di Federazioni, associazioni e istituzioni.

E’ la prima competizione in Italia destinata a ragazzi con disabilità intellettiva, non si era infatti mai organizzato niente di simile a livello nazionale. Fisi Alpi Centrali e Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) si sono messi assieme nell’intento di creare un movimento di sci alpino per disabili intellettivi

Rebecca Maestroni, 15 anni, piacentina, atleta plurimedagliata Fisdir e sciatrice dell’Agonistica Ponte dell’Olio, ha lanciato l’appello e oggi grazie all’impegno di Silvia Sardi, manager di Ones Media House e referente dell’Osservatorio italiano enti no profit della Lombardia che ha coinvolto il presidente del Comitato Fisi Alpi Centrali Franco Zecchini si è svolta la prima gara interregionale nella località al confine tra Valle Camonica e Val di Sole.

Per la prima volta Fisi Alpi Centrali e Fisdir si sono messi assieme nell’intento di creare un movimento di sci alpino per disabili intellettivi e per la prima volta nelle gare di sci alpino viene portato il Movimento Nazionale Costruiamo “Gentilezza” che ha il fine di Costruire Pratiche gentili per il bene comune mettendo al centro bambini e ragazzi affinché la gentilezza diventi un’abitudine diffusa anche nello sport ed attraverso lo sport.