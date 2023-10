Risultati Elezioni Provincia di Trento: i primi dati dell’affluenza zona per zona

domenica, 22 ottobre 2023

Trento – Arrivano i primi dati relativamente alle Elezioni provinciali di oggi, domenica 22 ottobre 2023, in Trentino. Alle 11 hanno votato 58.036 persone, pari al 13,14% degli aventi diritto (441.723 cittadini di cui 217.044 maschi e 224.679 femmine). Alla tornata elettorale precedente (2018) alle 11 aveva votato il 14,44% degli aventi diritto, col dato conclusivo di giornata che si era attestato al 64,05%. Tra le comunità, in Val di Fiemme l’affluenza di stamattina si è fermata al 11,96%, in Primiero al 13,16%, in Valsugana e Tesino al 12,91%, in Alta Valsugana e Bersntol al 13,4%, in Valle di Cembra al 12,63%, in Val di Non al 12,85%, in Val di Sole al 14,22%, Giudicarie al 13,34%, in Alto Garda e Ledro all’11,16%, in Vallagarina al 13,57%, in Comun General de Fascia al 15,39%, sugli Altipiani Cimbri al 13,27%, in Rotaliana – Konigsberg al 13,84%, in Paganella al 12,48%, nel Territorio Val d’Adige 13,44%, in Valle dei Laghi al 12,56%.