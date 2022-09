Record di iscritti all’Adamello Ultra Trail: al via in 719

mercoledì, 14 settembre 2022

Vezza d’Oglio – Altro record di iscritti per Adamello Ultra Trail: un anno dopo aver infranto il numero chiuso di 650 partecipanti, l’evento di ultra-running nel comprensorio Pontedilegno-Tonale tocca quota 719, confermandosi evento di riferimento del finale di stagione. Tutti esauriti i pettorali per la 90 e per la 35 km. Sabato 24 a Vezza d’Oglio (Brescia) le premiazioni della 90 km e festa grande con l’intrattenimento di VivaFM.

ATLETI IN GARA – A poco più di una settimana dal via dell’ottava edizione del 23-25 settembre 2022, Adamello Ultra Trail (nella foto © Mauro Mariotti la precedente edizione) è pronto a tornare sui sentieri dell’Alta Valle Camonica nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. L’evento che ripercorre i camminamenti della Grande Guerra tra il Parco Naturale dell’Adamello e il Parco Nazionale dello Stelvio ha chiuso ufficialmente le iscrizioni nella giornata di sabato 10 settembre: dopo aver infranto nel 2021 il numero chiuso di 650 atleti, Adamello Ultra Trail attende quest’anno ben 719 partenti, nuovo record per la manifestazione.

Record anche per la partecipazione femminile, che tocca quota 114 atlete, e le presenze internazionali: sono ben 94 i partecipanti attesi da oltre confine, in rappresentanza di 18 Paesi. Dietro all’Italia, Svizzera e Belgio sono i contingenti più numerosi, ma non mancano atleti da Stati Uniti, Egitto, Marocco, Singapore e Sudafrica.

In una stagione che ha visto molti eventi podistici registrare dati in controtendenza dopo il boom post-pandemico, Adamello Ultra Trail prosegue invece il proprio percorso di crescita, facendo registrare il tutto esaurito in due distanze su tre – la 90 e la 35 km. A garantire lo svolgimento dell’evento organizzato dall’A.S.D. Adamello Ultra Trail sarà inoltre il consueto foltissimo gruppo di volontari, che porterà ancora una volta ad oltre mille unità il conto delle persone impegnate sui sentieri nel weekend di gara.

IL PROGRAMMA – L’edizione 2022 porta con sé anche alcune novità a livello di programma: saranno tante le attività previste aperte a tutta la comunità dell’Alta Valle Camonica, con un panel particolarmente ricco per la giornata di sabato 24 settembre. Dopo la partenza della 35 km da Monno infatti (ore 14), dalle 16.30 al Centro Eventi di Vezza d’Oglio (Via del Piano, 1) prenderanno il via la musica e l’intrattenimento targati Radio VivaFM, che accompagneranno anche il momento delle premiazioni della gara sui 90 km. A seguire sarà possibile toccare con mano alcune delle eccellenze del paese camuno, grazie alla presenza e le performance dal vivo di artigiani locali. La giornata si concluderà infine con uno spiedo conviviale presso il Ristorante Pizzeria “La Baita da Lallo”, aperto a tutti previa prenotazione.

Le novità riguardano però anche l’aspetto tecnico dell’evento, con un pacco gara che si è ulteriormente arricchito e comprende ora ben quattro capi tecnici firmati dal main sponsor Mico Sport, oltre ad un capo Ferrino e agli integratori de La Farmacia dello Sportivo.

“Siamo sicuramente soddisfatti di questo dato – ha commentato il Comitato Organizzatore – perché siamo riusciti a dare continuità al nostro percorso di crescita, puntando su qualità organizzativa, comunicazione e internazionalizzazione. Ci fa piacere inoltre essere riusciti ad organizzare dei momenti dedicati anche alla nostra comunità e alle sue eccellenze: vogliamo che Adamello Ultra Trail sia una festa non solo per i runner e gli appassionati, ma per tutta la comunità.”

ADAMELLO TRAIL JUNIOR – Domenica 18 settembre la settimana che porta all’Adamello Ultra Trail verrà aperta dall’Adamello Trail Junior, l’evento che permette anche ai più piccoli di avvicinarsi alla montagna e alla corsa in montagna: la scorsa edizione ha visto oltre 100 partecipanti. L’iscrizione è gratuita, aperta a tutti dagli 0 ai 19 anni e comprensiva di maglia ricordo targata Mico Sport e intrattenimento: il ritrovo è fissato dalle 13 presso il Municipio di Vione (Piazza Vittoria, 1, Vione), dove bambini e ragazzi si cimenteranno con anelli di lunghezza e difficoltà variabile a seconda dell’età.

Dal pomeriggio di giovedì 22 settembre, con ritiro pettorali e briefing tecnico, inizieranno invece le operazioni preliminari dell’evento più atteso: l’Adamello Ultra Trail.

ORARI GARE ED EVENTI

Domenica 18 settembre, ore 13: Adamello Trail Junior (Piazza Vittoria, 1, Vione)

Giovedì 22 settembre, ore 14: Apertura operazioni preliminari Adamello Ultra Trail (Via del Piano, 1, Vezza d’Oglio)

Giovedì 22 settembre, ore 20: Briefing tecnico (Piazza IV Luglio, Vezza d’Oglio)

Venerdì 23 Settembre, ore 7: Partenza Adamello Trail 90 km (Via del Piano, 1, Vezza d’Oglio)

Venerdì 23 Settembre, ore 9: Partenza Adamello Ultra Trail 170 km (Via del Piano, 1, Vezza d’Oglio)

Sabato 24 Settembre, ore 14: Partenza Adamello Trail 35 km (Piazza IV Novembre, Monno)

Sabato 24 Settembre, ore 16.30: Premiazioni 90 km e intrattenimento con Radio VivaFM (Via del Piano, 1, Vezza d’Oglio)

Sabato 24 Settembre, ore 19.30: Spiedo (Via del Piano, 1, Vezza d’Oglio)

Domenica 25 Settembre, ore 14: Premiazioni 170 km e 35 km (Via del Piano, 1, Vezza d’Oglio).