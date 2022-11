Qualità della vita: la provincia di Trento prima in Italia

domenica, 6 novembre 2022

Trento – La provincia di Trento è in testa per qualità della vita: è quanto emerge dalla 24esima edizione del Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma. Il Trentino primeggia in quasi tutti gli ambiti – otto su nove (affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; reddito e ricchezza; sicurezza sociale; tempo libero) – presi in considerazione. In seconda e terza posizione si trovano Bolzano e Bologna, Firenze conquista il quarto posto e Milano è stabile al quinto.

Il commento del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti (nella foto in basso): “Essere valutati primi in Italia per qualità della vita è motivo di grande orgoglio ma al tempo stesso stesso ci consegna una grande responsabilità: continuare a lavorare per assicurare ai nostri cittadini ed ai nostri ospiti i medesimi standard di eccellenza che oggi ci vedono premiati”. “Ci fa piacere – continua Fugatti – che fra gli ambiti in cui la nostra realtà spicca vi sono l’ambiente, l’istruzione, la sicurezza sociale: temi su cui l’azione di governo ha particolarmente insistito con risultati colti in altre occasioni da osservatori esterni; è una nuova iniezione di fiducia insomma, che siamo certi i trentini sapranno valorizzare per affrontare con lo spirito giusto le sfide impegnative che ci attendono”.