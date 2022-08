Presena: musica ed emozioni con l’Alba in quota

venerdì, 12 agosto 2022

Passo Tonale – Lo spettacolo dell””Alba in quota” al Presena, allietata dalla musica dell‘artista di Temù (Brescia) Ottavio Zani & Friends Acoustic Harmony. Questa mattina bambini, giovani e famiglie sono saliti al Presena per vivere la magia dell’alba e l’emozione dei primi raggi di sole che spuntano silenziosi, lasciando spaziare lo sguardo tra le vette del Gruppo Adamello-Presanella. Le cabinovie Paradiso e Presena sono entrate in funzione alle 5, consentendo ai turisti di salire in quota e sognare ad occhi aperti sulle prime luci del giorno verrà naturale. L’alba è stato allietata dalla musica di Ottavio Zani (nelle foto © CP).

Per vivere queste emozioni sono in programma altre opportunità nel mese di agosto sia al Corno d’Aola che al Presena.