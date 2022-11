Pontedilegno-Tonale: nel weekend si scia sulla pista Tonale Occidentale

venerdì, 25 novembre 2022

Passo Tonale – Prime discese sugli sci nel comprensorio Pontedilegno-Tonale: domani, sabato 26 novembre e domenica 27 apre la pista Tonale Occidentale. Sono le prime due giornate di apertura, un’anteprima della stagione invernale che prenderà avvio con dicembre.

Nel weekend la seggiovia Valbiolo sarà in funzione dalle 8:30 alle 16 per permettere l’accesso alla seggiovia Tonale Occidentale. L’unica pista aperta sarà la Tonale Occidentale, il rientro al parcheggio andrà obbligatoriamente effettuato in seggiovia in quanto la pista Valbiolo sarà chiusa.

Sabato e domenica saranno aperte con orario continuato dalle 8 alle 17 le biglietterie: Ponte di Legno; Tonale – uffici Consorzio Pontedilegno-Tonale in via Nazionale e Tonale – seggiovia Valbiolo.