Ponte di Legno, lavori di asfaltatura sulla Statale 42

venerdì, 29 luglio 2022

Ponte di Legno – Istituito il senso unico alternato – nei giorni feriali – sulla strada statale 42 ‘del Passo del Tonale e della Mendola’ a Ponte di Legno (Brescia) dalle 8 alle 17.

Sono in corso i lavori di asfaltatura sulla statale 42, in territorio dalignese: l’impianto semaforico è stato posizionato all’altezza dell’area della Val Sozzine e l’intervento interessa un tratto di circa mezzo chilometro, che viene spostato giorno dopo giorno, in avanzamento. Si tratta di lavori programmati da parte di Anas, le opere vengono effettuate dall’impresa Giudici, che nei giorni scorsi ha effettuato l’asfaltatura di circa due chilometri poco prima del Passo Tonale. L’Anas prevede anche altre opere sulla statale 42 nei mesi autunnali, con la riqualificazione di alcuni tratti franati.