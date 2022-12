Papa emerito, il cordoglio del Trentino per la sua scomparsa

sabato, 31 dicembre 2022

Trento – “La Chiesa di Trento si unisce alla Chiesa universale nell’affidare il Papa emerito Benedetto XVI all’abbraccio di Dio Padre e di quel mistero di amore e di misericordia di cui egli è stato profeta mirabile e instancabile. Ci lascia pagine indimenticabili di vita umile e di studio appassionato”. Così l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi in occasione della morte del Papa emerito Benedetto XVI.

“Ricordo in particolare – aggiunge monsignor Tisi – le sue bellissime parole pronunciate a Friburgo nel 2011 quando denunciò i pericoli di una ‘Chiesa soddisfatta di sé stessa, che si accomoda in questo mondo, è autosufficiente e si adatta ai criteri del mondo’. Una Chiesa che ‘non di rado dà all’organizzazione e all’istituzionalizzazione un’importanza maggiore che non alla sua chiamata all’essere aperta verso Dio e ad un aprire il mondo verso il prossimo’. Egli auspicava una Chiesa libera “dai fardelli e dai privilegi materiali e politici” per “dedicarsi meglio e in modo veramente cristiano al mondo intero” ed essere “veramente aperta al mondo”. Voglio cogliere queste parole come un testamento spirituale: sia lui ora – conclude monsignor Tisi – ad invocare per noi e per tutta la Chiesa lo Spirito, affinché la sua profezia possa avverarsi”.

In tutte le chiese della Diocesi di Trento, i parroci sono invitati a prevedere il suono della campana lunedì 2 gennaio alle ore 9.30. L’Arcivescovo presiederà una S. Messa di suffragio lunedì 2 gennaio alle ore 19 in Cattedrale; un’analoga celebrazione avverrà nelle parrocchie nei prossimi giorni feriali.

IL CORDOGLIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

“Anche il Trentino si unisce al lutto dei credenti di tutto il mondo per la scomparsa del papa emerito, Benedetto XVI. Ci piace ricordare il suo interesse per la montagna e per la nostra regione, che ha visitato in diverse occasioni e dove amava trascorrere le vacanze estive”. È il messaggio del presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti a nome della Giunta e della comunità trentina, per la morte avvenuta questa mattina di Joseph Ratzinger, le cui condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi.

“La sua – aggiunge Fugatti – è stata una presenza importante, seppur breve. Nelle sue origini sta anche un significato per noi ancora più profondo, stimolo per l’impegno ed il dialogo che nei secoli ha scolpito la nostra stessa identità di terra crocevia dell’Europa”.