Neve sulle alpi, 70 centimetri al Tonale: situazione viabilità

martedì, 27 febbraio 2024

Passo Tonale – L’estesa precipitazione che sta interessando l’arco alpino e il Trentino, per il momento non ha creato diffusi o particolari disagi. Sta ancora nevicando in diverse località. In Trentino sono in corso le operazioni di pulizia e allargamento delle strade da parte del Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento, coadiuvato in determinate tratte dalle imprese private. Interventi anche in Valle Camonica e Valtellina, dove viene raccomandato di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione, per la presenza di tratti viari sdrucciolevoli, mezzi sgombero neve e frese in azione nelle strade più in quota.

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione. Durante la notte sono caduti da 20 a 40 cm di neve nelle tratte stradali a partire da 800 metri di quota.

Chiusura della statale 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

Durante la notte sono caduti da 20 a 40 cm di neve nelle tratte in quota del passo Brocon, partendo da 800 metri di quota.

Chiusura stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

PRIMIERO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

Durante la notte sono caduti da 20 a 30 cm di neve nelle tratte stradali a partire da 800 metri di quota.

Chiusura SS 50 del Grappa e Passo Rolle per pericolo valanghe e da San Martino di Castrozza al passo.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione. Durante la notte sono caduti da 20 a 30 cm di neve oltre gli 800 metri di quota. Attivato presidio in loc. Ronc a Moena lungo SS 346 del Passo San Pellegrino.

Permane la Chiusura statale 641 del Passo Fedaia in locakità. Diga per pericolo valanghe.

TRENTO – ROTALIANA – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

Durante la notte sono caduti da 20 a 50 cm di neve nelle tratte stradali a partire da 800 metri di quota. I maggiori quantitativi si sono accumulati in loc. Vason e Viote nel Monte Bondone.

VALLE DI NON

Nevica su tutto il territorio. Non si segnalano al momento particolari disagi alla circolazione. Nel corso della notte sono caduti circa 30 cm sul Passo Mendola, mediamente 10 cm sui 1000 m di quota nella zona di Fondo.

VALLE DI SOLE

Nevica su tutto il territorio, strade bianche oltre 800 m di quota. Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Nel corso della notte sono caduti sul Tonale ulteriori 60-70 cm di neve. Si registra la caduta di qualche pianta sotto quota 1400 m a causa della neve pesante.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Neve, neve mista ad acqua fino al fondovalle. Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Attivato presidio n. 1 di Carisolo. In quota caduti nella notte altri 30 cm di neve.

ALTO GARDA E LEDRO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Nevica sopra i 900-1000 m di quota. A Passo Tremalzo e alle Viote sul Bondone sono caduti circa 50 cm di neve fresca, 20-25 cm sui passi della Val di Gresta. In corso operazioni di pulizia e allargamento con fresa.

VALLAGARINA ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

Durante la notte sono caduti da 20 a 40 cm di neve nelle tratte stradali a partire da 900 metri di quota.

di Ch.P.