Neve, la situazione sulle principali strade trentine

mercoledì, 8 dicembre 2021

Nago – Secondo le previsioni che hanno portato la Protezione civile del Trentino ad emettere l’allerta meteo arancione per la giornata di oggi, la neve sta scendendo copiosa sull’intero territorio provinciale. Ecco la situazione sulle principali arterie del territorio aggiornata alle ore 16, secondo il bollettino del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento: sulla carreggiata sud dell’A22 il traffico è rallentato con code tra Trento nord e Affi; in azione i mezzi sgombraneve. Sulla Ss240 di Loppio si registrano forti rallentamenti tra Loppio e Nago; i presidi di controllo consentono il passaggio dei soli veicoli muniti di pneumatici o catene antineve. Sulle altre strade statali e provinciali il traffico è rallentato, rimangono attivi i presidi per il controllo dell’attrezzatura invernale sugli automezzi; sono in azione i mezzi di sgombero neve.