Montozzo: grande partecipazione al raduno degli alpini

sabato, 25 giugno 2022

Ponte di Legno – Grande partecipazione degli alpini della Valle Camonica e del Bresciano al 15esimo raduno sezionale, che si è svolto oggi al Montozzo. Oltre alla sezione Ana di Valcamonica, presieduta da Ciro Ballardini, erano presenti numerosi gruppi alpini, partendo dal gruppo di Pezzo-Ponte di Legno, con tanto di gagliardetti esposti durante la celebrazione, presieduta da don Massimo Gelmi.

Centinaia di alpini si sono ritrovati all’alba a Case di Viso e sono saliti a piedi al rifugio Bozzi, dove alle 10 sono state visitate le trincee e il museo, poi alle 10:30 ha preso il via la cerimonia, con l’alzabandiera, onore ai caduti, saluto delle autorità, tra cui il presidente della sezione Ana Valcamonica Ciro Ballardini, e la Santa Messa. Al termine un gruppo è salito fino al Montozzo e lo sguardo – rispetto alle edizione precedenti – era sulle montagne prive di neve. Dopo il pranzo al sacco, gli alpini hanno fatto ritorno a Case di Viso, dove alle 16 è stata deposta la corona al cimitero militare.

L’appuntamento al Montozzo – come come è stato ricordato nella cerimonia dal presidente Ciro Ballardini, ha un significato particolare ed è “uno dei momenti di ritrovo molto sentito da parte degli alpini, non solo camuni”. E anche quest’anno ha tenuto fede alle attesa della vigilia con un’alta adesione.