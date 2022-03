Mondiali juniores di combinata nordica: Vermiglio festeggia Radovan, medaglia d’argento

sabato, 5 marzo 2022

Vermiglio – La comunità di Vermiglio (Trento) e dell’Alta Val di Sole festeggia Stefano Radovan che ha conquistato con Annika Sieff, Daniela Dejori e Iacopo Bortolas la medaglia d’argento nella prova a squadre miste dei Campionati mondiali juniores di combinata nordica.

“Per la nostra comunità – sottolineano il sindaco Michele Bertolini e l’Amministrazione comunale – è un giorno importante: grazie Stefano per il tuo costante impegno, per la passione e la determinazione che ti hanno portato a raggiungere questo grande risultato”. “La tua Comunità – concludono – è orgogliosa e fiera di te. E ti augura con tutto il cuore che questo fantastico risultato sia l’inizio di altre grandi vittorie mondiali” (foto © Fisi).

LA GARA – Momento magico ai Mondiali Juniores di combinata nordica a Zakopane: il quartetto azzurro formato da Stefano Radovan, Annika Sieff, Daniela Dejori e Iacopo Bortolas ha conquistato la medaglia d’argento.

Dopo essere partiti con 24″ di svantaggio, Radovan ha tenuto il tempo dei migliori al lancio, cambiando con Sieff che è stata monumentale nel costruire un copioso vantaggio. Dejori prima e Radovan poi, hano però visto il cronometro assottigliarsi fino a consegnare la medaglia alla Germania (Tristan Sommerfeldt, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster, Simon Mach), vittoriosa con un margine di 3″9. Per l’Italia si tratta della seconda medaglia dopo quella di Sieff nella Gundersen femminile in questa rassegna iridata. Terzo posto che è andato alla squadra austriaca (Samuel Lev, Annalena Slamik, Lisa Hirner e Stefan Rettenegger), con i biancorossi attardati di 26″6. “Sono molto soddisfatta e felice di questa medaglia – ha dichiarato Daniela Dejori -specialmente perché l’abbiamo ottenuta come squadra. Sono veramente contenta e sorpresa della mia performance di oggi sugli sci, perché avevo avuto qualche problema il mese scorso. Nel salto devo ancora migliorare tanto, ne sono consapevole, ma sono comunque contenta”.