Mercato immobiliare trentino, Fimaa presenta i dati e la nuova Guida 2023

sabato, 17 dicembre 2022

Trento – È un mercato immobiliare in buona salute quello rilevato da FIMAA Trentino, la più grande associazione di agenti e mediatori immobiliari della provincia di Trento e commentato, presso l’Itas Forum di Trento, nel corso della presentazione dell’edizione 2023 della Guida FIMAA – il borsino immobiliare del Trentino.

“Siamo molto orgogliosi – ha detto Severino Rigotti, presidente FIMAA Trentino – di presentare questa nuova edizione della nostra guida. È una pubblicazione frutto di un lavoro lungo e intenso, portato avanti con scrupolo, attenzione e molta passione da parte della nostra associazione. Abbiamo cambiato partner di stampa ma il risultato è sempre all’altezza della nostra storia: una storia fatta di anni durante i quali abbiamo costruito affidabilità e una reputazione che ha fatto della Guida FIMAA il riferimento per le quotazioni del mercato immobiliare trentino”.

In apertura della mattinata è intervenuto l’assessore provinciale all’Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo Roberto Failoni che, nonostante gli impegni in Consiglio provinciale, non ha voluto far mancare il suo saluto e il plauso per l’attività svolta dall’associazione. Plauso riconosciuto anche dal presidente del Gruppo ITAS Giuseppe Consoli da quest’anno sponsor della Guida. Giovanni Bort, presidente Confcommercio e Camera di Commercio di Trento, ha rimarcato l’importanza di FIMAA all’interno del mondo di Confcommercio Trentino che costituisce una vasta rappresentanza delle attività del terziario.

Carlo Inama, coordinatore Guida FIMAA e consigliere FIMAA Trentino ha illustrato il percorso di stesura della guida, mentre Paolo Borzaga, direttore dell’Ufficio Provinciale territorio di Trento Agenzia dell’Entrate ha fatto il punto sull’andamento del mercato immobiliare trentino: “Ci aspettavamo che, dopo una crescita del 9,9% nel 2021, il 2022 dovesse essere un anno di consolidamento invece abbiamo notato con sorpresa che anche nei mesi scorsi il mercato è cresciuto: il primo trimestre ha registrato una crescita di oltre il 6%, mentre nel secondo abbiamo avuto un +4,81% nel volume delle compravendita. Una crescita rallentata nei mesi successivi ma che non si è fermata, tanto che a ottobre, l’ultimo mese per il quale disponiamo dei dati, registriamo un +3,70%”.

Flavio Zanetti presidente del collegio dei geometri ha rimarcato la collaborazione avviata quest’anno con l’associazione e che verrà ulteriormente implementata, aggiungendosi alle collaborazioni anche con l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri.

Adriano Tenuti, responsabile dell’Ufficio Regolazioni del mercato CCIAA di Trento ha spiegato il percorso attraverso il quale diventare agenti immobiliari; un percorso che continua nel tempo come ha sottolineato Roberta Roseano, vicepresidente FIMAA Trentino, a proposito dell’importanza della formazione. Ervin Mosca, rappresentante della consulta merceologici FIMAA Italia ha invece affrontato il tema del mediatore merceologico advisor della filiera agroalimentare; Stefano Brighi, mediatore creditizio, ha illustrato le nuove frontiere dell’intermediazione creditizia. La presentazione della Guida FIMAA è stata moderata dalla giornalista Laura Strada.