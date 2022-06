Lavori al Passo Tonale, chiuso un tratto della statale 42

martedì, 21 giugno 2022

Vermiglio – Lavori sulla statale 42 al Passo Tonale, in territorio di Vermiglio (Trento) chiusura di un tratto di strada e deviazione dei veicoli in via circonvallazione.

Da domani – mercoledì 22 giugno – a venerdì 1 luglio con un’ordinanza – la numero 70 – firmata dal sindaco di Vermiglio, Michele Bertolini, sarà chiusa al traffico veicolare un tratto di 380 metri della statale 42, da piazza Tonale e tutti i veicoli saranno deviati su “via Circonvallazione“.

La limitazione – come spiegato dal sindaco Michele Bertolini – è resa necessaria per i lavori di prevenzione urgente che prevedono la regimazione delle acque a monte dell’abitato del Passo del Tonale con importo dell’opera di un milione e 51mila euro.

L’Amministrazione comunale di Vermiglio, l’impresa appaltatrice Tersystem e il servizio gestione strade sono impegnate per ridurre al minimo il tempo di interruzione della viabilità.