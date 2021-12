La Comunità Montana sostiene l’ampliamento del demanio sciabile Ponte di Legno-Tonale

martedì, 28 dicembre 2021

Ponte di Legno – Via libera dall’assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica e BIM alla mozione sul progetto inerente “l’ampliamento del demanio sciabile Medio Tonale – Cima Sorti”, che ha già ricevuto 25 milioni di contributo da Regione Lombardia per la realizzazione di due impianti di risalita, 10 chilometri di piste, cabinovie, rifugi e parcheggio.

Il Gruppo civico e il Gruppo civico per la Valle hanno presentato la mozione che è stata discussa e approvata a larga maggioranza (astensione del Comune di Cerveno con il sindaco Marzia Romano, delegata all’ente comprensoriale) impegnano il presidente, la Giunta esecutiva della Comunità e il Consiglio di amministrazione del Bim ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di sostenere il progetto.

L’assemblea si è svolta in modalità online con la presidente Marina Lanzetti che ha gestito la seduta affidando la parola ai delegati che hanno chiesto d’intervenire. Dopo la lettura della mozione è intervenuto il presidente Sandro Bonomelli che ha sottolineato l’importanza del progetto che ha una valenza “per l’intera Valle Camonica, che va sostenuto e che ha ottenuto un sostegno dalla Regione”.

Poi Ivan Faustinelli, sindaco di Ponte di Legno e delegato nell’ente comprensoriale, ha illustrato il progetto e chiarito che ci sarà attenzione all’ambiente, ai sentieri e itinerari della Grande Guerra. Ivan Faustinelli ha sottolineato che il progetto porterà ad un ulteriore sviluppo del Comprensorio Ponte di Legno-Tonale, snocciolato dati sulla convenzione sottoscritta con Regione Lombardia con 25 milioni di euro a fondo perduto. Il progetto prevede: il primo lotto prevede una cabinovia “Stazione dei Vigili-Malga-Serodine-Bleis”; il secondo lotto cabinovia “Bleis-Monte Tonale Occidentale”; realizzazione di sei nuove piste e sovrappassi; un impianto di innevamento, bacino artificiale lago Bleis da 35mila metri cubi. Inoltre saranno realizzate anche la nuova funicolare Passo Tonale, la copertura della stazione di arrivo della cabinovia “Colonia Vigili – Passo Tonale” e tre nuovi rifugi a sostegno e integrazione delle attività sportive, e quali punto di appoggio, ristoro e ricovero per gli sciatori. L’investimento è nell’ordine dei 75 milioni.

“Si tratta di un progetto – ha proseguito Ivan Faustinelli – che farà compiere un ulteriore salto di qualità al Comprensorio sciistico Ponte di Legno – Tonale, che attualmente è tra le prime dieci a livello nazionale e oltre a questi interventi sono in corso i lavori della Terme e in definizione i sottopassi di Ponte di Legno e Tonale”. “Non siamo sprovveduti – ha concluso – e non ci sarà alcuna devastazione dell’ambiente, anzi saranno sistemati i sentieri della Grande Guerra”.

Sono poi intervenuti Matteo Rivadossi che si detto favorevole al progetto; Oliviero Valzelli che ha evidenziato: “siamo di fronte a un progetto di grande valenza per l’intera Valle Camonica; Marzia Romano che ha rimarcato “le criticità di un progetto dal punto di vista ambientale, che dovrà essere monitorato nella sua realizzazione e una valenza prevalentemente per l’Alta Valle”; Pier Luigi Mottinelli che ha ribadito “l’importanza strategica del progetto per lo sviluppo del turismo in Valle Camonica”.

La mozione è stata approvata a larghissima maggioranza, con la sola astensione di Cerveno.