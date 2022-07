Incidente stradale tra il Tonale e Vermiglio: grave centauro

sabato, 2 luglio 2022

Vermiglio – Incidente stradale sulla statale 42 del Tonale in territorio Vermiglio (Trento): centauro perde il controllo della moto e finisce contro il guard-rail. Il centauro, originario del Bresciano e residente in Lombardia ha riportato gravi traumi e sul posto sono giunti l’elicottero dei vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 Trentino Emergenza, e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Il centauro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

E’ il terzo incidente che accade nell’ultima settimana sulla statale 42 tra il Passo Tonale e Vermiglio. L’invito delle forze dell’ordine è ridurre velocità e tanta prudenza sui tornanti.