Il progetto FrostFinder a Vermiglio, l’imprenditore Bertolini: “Innovazioni nello sgombero neve”

sabato, 12 marzo 2022

Vermiglio – Il progetto “FrostFinder”, ideato in Alta Val di Sole, è stato testato a Vermiglio (Trento) ed ha dato ottimi risultati. Si tratta di un progetto unico, studiato e realizzato dall’imprenditore Marco Bertolini, residente a Vermiglio, e dalla Realmore, azienda leader nel settore della realtà aumentata, che verrà utilizzato inizialmente nelle attività di sgombero neve e pulizia strade, ma in futuro potrà anche essere adottato in altri campi, ad esempio quelli legati alla Protezione Civile o a iniziative di monitoraggio del territorio.

“In questi mesi – spiega l’imprenditore Marco Bertolini – ho studiato con i tecnici dell’azienda milanese Realmore un progetto per gli interventi di sgombero nevee la sperimentazione è stata positiva”. L’obiettivo è evitare i danni, che sono ingenti durante l’inverno in zone di montagna: infatti con lo sgombero neve sovente vengono divelti beni o infrastrutture (ad esempio pali, colonnine, cabine) che sono ricoperte dalla neve. Da qui lo studio dell’imprenditore solandro – con la collaborazione dei tecnici dell’azienda leader Realmore – e la definizione di un progetto unico a livello nazionale e internazionale. Il progetto si è concretizzato con l’utilizzo dell’alta tecnologia, posizionando dei sensori su mezzi spalaneve collegati a un tablet posizionato sulla cabina dell’operatore. Appena il mezzo si avvicina a una infrastruttura viene segnalato sul tablet e l’operatore agirà di conseguenza, evitando il danneggiamento.

Nei giorni scorsi l’avvio della sperimentazione, durante un intervento di pulizia della neve nella frazione Velon di Vermiglio (Trento) da parte ditta Edil Panizza, incaricata dello sgombero neve nel paese dell’Alta Val di Sole, che ha testato il prodotto, alla presenza del sindaco Michele Bertolini, del responsabile dell’ufficio tecnico e del pool che ha studiato il brevetto. Il riscontro è stato positivo. Ora dal prototipo si passerà alla fase operativa e molti enti pubblici e anche aziende potrebbero essere interessate ad utilizzare “FrostFinder“. A realizzarlo sarà una società, che potrà avere anche il sostegno di aziende, privati ed enti pubblici.

“Questo sistema – conclude Marco Bertolini – potrà essere utilizzato in molteplici campi e offrire un contributo importante alle comunità soprattutto quelle montane”. Così lo scempio di primavera, con colonnine divelte e infrastrutture danneggiate dopo lo scioglimento della neve, sarà un ricordo.