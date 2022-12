Il mondo del commercio trentino in lutto per la scomparsa di Dario De Pretis

martedì, 20 dicembre 2022

Trento – Anche Confcommercio Trentino ricorda Dario De Pretis, già presidente dell’Unione commercio turismo e servizi dal 1985 al 1987. Il presidente Giovanni Bort (foto): “Imprenditore pragmatico e dinamico: con lui l’Unione ha realizzato il parcheggio di via Petrarca e la sede di via Solteri“.

Si unisce anche Confcommercio Trentino al lutto per la scomparsa di Dario De Pretis, che fu presidente dell’allora Unione commercio turismo e servizi dal 1985 al 1987. “Siamo affranti dalla scomparsa di Dario del quale conserviamo un ricordo ricco di gratitudine per ciò che ha fatto per la nostra associazione. Sotto la sua presidenza sono stati completati il parcheggio multipiano di via Petrarca e la nostra attuale sede, in via Solteri“.

“Conservo un bellissimo ricordo – aveva detto De Pretis in un’intervista di qualche anno fa a proposito della sua presidenza – di quell’esperienza perché avevo a che fare con imprenditori ed essendolo io stesso ero gratificato. Penso di aver dato il mio apporto in termini di efficienza ed operatività. L’Unione mi ha maturato sul piano della diplomazia; della ricerca del consenso, delle scelte “mediate” e anche sofferte; sicuramente mi sono arricchito sul piano dell’esperienza in generale. In una provincia di quattrocentomila abitanti un sindacato di queste dimensioni può pesare molto: è un soggetto economico che deve recepire e orientare, pur senza imposizioni. Del resto l’Unione ha avuto anche importanti riconoscimenti dalla Confcommercio nazionale. E poi la SEAC: oggi è una struttura che in campo nazionale pesa”.