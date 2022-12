I prossimi eventi a Ponte di Legno: sabato Winter Opening Party con Dj Matrix

giovedì, 8 dicembre 2022

Ponte di Legno – La stagione invernale si inaugura ufficialmente a Ponte di Legno (Brescia). Non solo neve e sci per gli appassionati nel comprensorio Pontedilegno Tonale, con l’apertura progressiva di piste e impianti: nel Ponte dell’Immacolata anche due eventi musicale per dare il benvenuto alla nuova stagione.

Domani, venerdì 9 dicembre, dalle 18 sarà il turno di Gospel Times in piazza XXVII Settembre nella località dalignese col gospel sound insieme a Joyce Yuille e il suo gruppi di voci, con l’organizzazione della Pro loco.

Sabato 10 dalle 17.30 il Winter Opening Party, con Dj Matrix special guest per la festa che apre la stagione invernale di Pontedilegno Tonale.

Gli eventi proseguiranno settimana prossima: lunedì “Sulle tracce di Santa Lucia” dedicato a bambini e non, un incontro misterioso con dolci sorprese in oratorio, mentre nei due giorni successivi la pista Casola Nera ospiterà il gigante di Coppa Europa di sci alpino oltre agli appuntamenti successivi che coinvolgeranno anche la Val di Sole.

VIDEO



“La prossima settimana – spiega Michele Bertolini (nel video), direttore del Consorzio Ponte di Legno-Tonale – avremo tre appuntamenti internazionali a Ponte di Legno, al Tonale e a Vermiglio e il nostro comprensorio si farà conoscere ancor di più fuori dai confini nazionali”.